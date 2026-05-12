Eurowizja 2026 RELACJA: pierwszy półfinał z udziałem Polski 12.05.2026 [WYNIKI, WYSTĘPY]

Adrian Rybak
2026-05-12 23:44

Eurowizję 2026 już trwa! Już wkrótce poznamy nowego zwycięzcę, który odbierze statuetkę z rąk JJ-a. 12 maja to dzień pierwszego półfinału, w którym 15 państw zawalczyło o miejsce w wielkim finale. Tego zaszczytu doznało tylko 10 z nich. Wśród kandydatów była Polska, którą reprezentuje Alicja Szemplińska. Koncert można było śledzić na bieżąco z ESKĄ.pl.

Eurowizja 2026 to jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. Zaczął się najważniejszy konkurs muzyczny w Europie. Tegoroczne wydarzenie gości Wiedeń. Austria organizuje to wydarzenie z powodu zeszłorocznego zwycięstwa JJ-a z piosenką "Wasted Love". W tym roku wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ Konkurs Piosenki Eurowizji świętuje 70-lecie. We wtorek 12.05.2026 reprezentanci z 15 krajów wystąpili na scenie, aby uzyskać głosy od widzów i jurorów. W tym gronie była reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska, która wykonała utwór "Pray". Relację na żywo mogliście śledzić razem z ESKA.pl w tym artykule. Zobaczcie jej zapis.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - czy Polska awansowała do finału? Znamy wynik Alicji Szemplińskiej

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. Relacja koncertu z Wiednia 12.05.2026

20:50

Eurowizja 2025 już za 10 minut. Bądźcie z nami!

21:00

Zaczynamy jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Na żywo z hali Wiener Stadhalle w Wiedniu.

21:02

Na otwarcie materiał na cześć historii konkursu.

21:06

Na scenie są już prowadzący: Victoria Swarovski i Michael Ostrowsky. 

21:10

Alicja Szemplińska wystąpi jako 14. w kolejności. Pojawi się na scenie jako przedostatnia. 

21:10

Zaczynamy!

21:11

Pierwsza na scenie powracająca po roku Mołdawia. Satoshi z gośćmi zaśpiewają "Viva, Moldova!".

21:11

Satoshi miał niedawno wywiad z ESKA! Zobaczcie go niżej. 

21:15

Drugi na scenie kraj, który wygrał aż 7 razy! Szwecję reprezentuje Felicia z "My System".

21:19

Chorwacja 2 lata temu była dosłownie o włos od wygrania Eurowizji. Teraz reprezentuje ją zespół żeński Lelek z folkową piosenką "Andromeda".

21:23

Czas na Grecję! Akylas uznawany jest za jednego z faworytów. Da performance z piosenką "Ferto".

21:28

Portugalia! Na scenie zespół Bandidos Do Cante i "Rosa".

21:32

Gruzja wysłała na tegoroczną Eurowizję zwycięzców Eurowizji Junior! Bzikebi, czyli gruzińskie pszczółki, zaśpiewają "On Replay".

21:41

Na chwilę przerywamy rywalizację. Teraz gościnnie wystąpią Włochy, które są automatycznym finalistą. Na scenie Sal Da Vinci z weselnym "Per Sempre Si".

21:46

Czas na głównych faworytów do wygrania tej Eurowizji! Finlandię reprezentuje duet Linda Lampeniu i Pete Parkkonen.

21:51

Czarnogórę reprezentuje Tamara Živković, która wykonuje "Nova zora".

21:55

Estonia rok temu zachwyciła Tommym Cashem. Teraz wysłała na Eurowizję popularny w latach 2000 zespół Vanilla Ninja!

22:00

Izrael bierze udział w Eurowizji pomimo licznych protestów. 5 państw zbojkotowało konkurs z powodu udziału tego kraju. Powodem jest wojna w Strefie Gazy i możliwe manipulowanie system głosowania. Tegoroczny reprezentant Izraela jest byłym członkiem izraelskiej armii.

22:05

Niemcy występują gościnnie, bo są już w finale. Sarah Engels wykonuje ogniste "Fire".

22:10

Wracamy do rywalizacji. Teraz o finał walczy Belgia i Essyla z piosenką "Dancing on the ice".

22:20

Litwę reprezentuje pomalowany na srebrno Lion Ceccah!

22:21

San Marino wysłało na Eurowizję piosenkarkę Senhit. Po raz trzeci! Nie jest na scenie sama. Towarzyszy jej... Boy George!

22:22

CZAS NA POLSKĘ! Na scenie jest już Alicja Szemplińska! Trzymamy kciuki!!!

22:28

Alicja była FENOMENALNA!!! Przechodzimy do Serbii

22:29

Serbię reprezentuje zespół metalowy Lavina.

22:32

Wszystkie występy za nami!

Przypominamy, że nie można głosować na Polskę. Zachęcamy też, aby nie głosować na państwa, która łamią prawa człowieka. 

22:36

Na Polskę można głosować za granicą! Jeśli jesteś poza granicami naszego kraju, sprawdź jak wesprzeć Alicję w naszym artykule.

22:52

GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE!

23:10

Czas na wyniki. Oto 10 państw, które zobaczymy ponownie w wielkim finale: 

Grecja

Finlandia

Belgia

Szwecja

Mołdawia

Izrael

Serbia

Chorwacja

Litwa

POLSKA!!!!!!!

Było nerwowo, ale jest! Widzimy Alicję w wielkim finale!

23:22

To już wszystko. Dziękujemy.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. UCZESTNICY

12 maja 2026 o awans do wielkiego finału Eurowizji walczyli:

  1. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  2. Szwecja: Felicia - "My System"
  3. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  4. Grecja: Akylas - "Ferto"
  5. Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
  6. Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
  7. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  8. Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
  9. Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
  10. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  11. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  12. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  13. San Marino: Senhit - "Superstar"
  14. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  15. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
