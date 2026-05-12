Eurowizja 2026 RELACJA: pierwszy półfinał z udziałem Polski 12.05.2026 [WYNIKI, WYSTĘPY]

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. RELACJA

Eurowizja 2026 to jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. Zaczął się najważniejszy konkurs muzyczny w Europie. Tegoroczne wydarzenie gości Wiedeń. Austria organizuje to wydarzenie z powodu zeszłorocznego zwycięstwa JJ-a z piosenką "Wasted Love". W tym roku wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ Konkurs Piosenki Eurowizji świętuje 70-lecie. We wtorek 12.05.2026 reprezentanci z 15 krajów wystąpili na scenie, aby uzyskać głosy od widzów i jurorów. W tym gronie była reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska, która wykonała utwór "Pray". Relację na żywo mogliście śledzić razem z ESKA.pl w tym artykule. Zobaczcie jej zapis.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. UCZESTNICY

12 maja 2026 o awans do wielkiego finału Eurowizji walczyli:

Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Szwecja: Felicia - "My System" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Grecja: Akylas - "Ferto" Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa" Gruzja: Bzikebi - "On Replay" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora" Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" San Marino: Senhit - "Superstar" Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" Serbia: Lavina - "Kraj mene"