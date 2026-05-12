Eurowizja 2026 RELACJA: pierwszy półfinał z udziałem Polski 12.05.2026 [WYNIKI, WYSTĘPY]

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. RELACJA
Eurowizja 2026 to jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. Zaczął się najważniejszy konkurs muzyczny w Europie. Tegoroczne wydarzenie gości Wiedeń. Austria organizuje to wydarzenie z powodu zeszłorocznego zwycięstwa JJ-a z piosenką "Wasted Love". W tym roku wydarzenie jest wyjątkowe, ponieważ Konkurs Piosenki Eurowizji świętuje 70-lecie. We wtorek 12.05.2026 reprezentanci z 15 krajów wystąpili na scenie, aby uzyskać głosy od widzów i jurorów. W tym gronie była reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska, która wykonała utwór "Pray". Relację na żywo mogliście śledzić razem z ESKA.pl w tym artykule. Zobaczcie jej zapis.
Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. Relacja koncertu z Wiednia 12.05.2026
20:50
Eurowizja 2025 już za 10 minut. Bądźcie z nami!
21:00
Zaczynamy jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. Na żywo z hali Wiener Stadhalle w Wiedniu.
21:02
Na otwarcie materiał na cześć historii konkursu.
21:06
Na scenie są już prowadzący: Victoria Swarovski i Michael Ostrowsky.
21:10
Alicja Szemplińska wystąpi jako 14. w kolejności. Pojawi się na scenie jako przedostatnia.
21:10
Zaczynamy!
21:11
Pierwsza na scenie powracająca po roku Mołdawia. Satoshi z gośćmi zaśpiewają "Viva, Moldova!".
21:11
21:15
Drugi na scenie kraj, który wygrał aż 7 razy! Szwecję reprezentuje Felicia z "My System".
21:19
Chorwacja 2 lata temu była dosłownie o włos od wygrania Eurowizji. Teraz reprezentuje ją zespół żeński Lelek z folkową piosenką "Andromeda".
21:23
Czas na Grecję! Akylas uznawany jest za jednego z faworytów. Da performance z piosenką "Ferto".
21:28
Portugalia! Na scenie zespół Bandidos Do Cante i "Rosa".
21:32
Gruzja wysłała na tegoroczną Eurowizję zwycięzców Eurowizji Junior! Bzikebi, czyli gruzińskie pszczółki, zaśpiewają "On Replay".
21:41
Na chwilę przerywamy rywalizację. Teraz gościnnie wystąpią Włochy, które są automatycznym finalistą. Na scenie Sal Da Vinci z weselnym "Per Sempre Si".
21:46
Czas na głównych faworytów do wygrania tej Eurowizji! Finlandię reprezentuje duet Linda Lampeniu i Pete Parkkonen.
21:51
Czarnogórę reprezentuje Tamara Živković, która wykonuje "Nova zora".
21:55
Estonia rok temu zachwyciła Tommym Cashem. Teraz wysłała na Eurowizję popularny w latach 2000 zespół Vanilla Ninja!
22:00
Izrael bierze udział w Eurowizji pomimo licznych protestów. 5 państw zbojkotowało konkurs z powodu udziału tego kraju. Powodem jest wojna w Strefie Gazy i możliwe manipulowanie system głosowania. Tegoroczny reprezentant Izraela jest byłym członkiem izraelskiej armii.
22:05
Niemcy występują gościnnie, bo są już w finale. Sarah Engels wykonuje ogniste "Fire".
22:10
Wracamy do rywalizacji. Teraz o finał walczy Belgia i Essyla z piosenką "Dancing on the ice".
22:20
Litwę reprezentuje pomalowany na srebrno Lion Ceccah!
22:21
San Marino wysłało na Eurowizję piosenkarkę Senhit. Po raz trzeci! Nie jest na scenie sama. Towarzyszy jej... Boy George!
22:22
CZAS NA POLSKĘ! Na scenie jest już Alicja Szemplińska! Trzymamy kciuki!!!
22:28
Alicja była FENOMENALNA!!! Przechodzimy do Serbii
22:29
Serbię reprezentuje zespół metalowy Lavina.
22:32
Wszystkie występy za nami!
Przypominamy, że nie można głosować na Polskę. Zachęcamy też, aby nie głosować na państwa, która łamią prawa człowieka.
22:36
22:52
GŁOSOWANIE ZAMKNIĘTE!
23:10
Czas na wyniki. Oto 10 państw, które zobaczymy ponownie w wielkim finale:
Grecja
Finlandia
Belgia
Szwecja
Mołdawia
Izrael
Serbia
Chorwacja
Litwa
POLSKA!!!!!!!
Było nerwowo, ale jest! Widzimy Alicję w wielkim finale!
23:22
To już wszystko. Dziękujemy.
Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. UCZESTNICY
12 maja 2026 o awans do wielkiego finału Eurowizji walczyli:
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
- Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
- Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- San Marino: Senhit - "Superstar"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"