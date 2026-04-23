Niemcy wybrali reprezentantkę na Eurowizję 2026. To ona zaśpiewa w Wiedniu

Roksana Węgiel w jury niemieckich preselekcji "Das Deutsche Finale"

Reprezentanta Niemiec wyłoniono w trakcie koncertu "Das Deutsche Finale", gdzie głos oddawano dwutorowo. O ostatecznym werdykcie decydowali zarówno telewidzowie, jak i gremium międzynarodowych sędziów. Gospodyniami wieczoru były doskonale kojarzone przez miłośników formatu Hazel Brugger oraz Barbara Schöneberger. Co ciekawe, w panelu ekspertów pojawił się silny polski akcent, ponieważ swoje głosy oddawała Roksana Węgiel, która triumfowała podczas Eurowizji Junior w 2018 roku.

Kim jest Sarah Engels? Z piosenką "Fire" jedzie na Eurowizję 2026

Bilet do Austrii wywalczyła ostatecznie Sarah Engels. Wokalistka zaistniała w świadomości widzów dzięki formatowi "Deutschland sucht den Superstar", w którym w 2011 roku uplasowała się na drugiej pozycji. Od tamtego czasu prężnie rozwijała swoją ścieżkę zawodową, udzielając się nie tylko muzycznie, ale również w dubbingu oraz na scenach musicalowych.

Zwycięski utwór zatytułowany "Fire" niesie za sobą bardzo jasny przekaz. Tekst nawołuje do asertywności, walki o własne przekonania oraz wyznaczania zdrowych granic. To właśnie ten chwytliwy motyw, w połączeniu z ogromną charyzmą wokalistki, zjednał jej przychylność osób głosujących.

Przyszłoroczny konkurs piosenki zagości w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle w dniach 12, 14 i 16 maja 2026 roku. Austria przejęła rolę organizatora po tym, jak w poprzedniej edycji triumfował artysta JJ z utworem "Wasted Love".

Eurowizja 2026 w cieniu rezygnacji. Wystąpi tylko 35 państw

Zbliżające się wielkimi krokami muzyczne wydarzenie budzi jednak pewne spory na arenie międzynarodowej. Decyzje władz konkursu spotkały się z niezadowoleniem niektórych nadawców, co bezpośrednio przełożyło się na ich wycofanie z rywalizacji. Tym samym tegoroczna stawka będzie wyjątkowo skromna, ponieważ na austriackiej scenie zaprezentują się delegacje z zaledwie 35 państw.

