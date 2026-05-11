Metalowe uderzenie na Eurowizji. Serbski zespół metalowy wyrasta na czarnego konia

Kiedy wystąpi Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026?

Już za moment wystartuje finałowa batalia w ramach 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia jest Wiedeń, co wynika z zeszłorocznego triumfu reprezentującego Austrię artysty o pseudonimie JJ. Polskie barwy broni w tym roku 23-letnia Alicja Szemplińska. Wokalistka była bliska wyjazdu na konkurs już w 2020 roku, jednak tamta edycja została całkowicie odwołana. Trzy lata później artystka ponownie stanęła do krajowych eliminacji, ale wówczas bilet na europejską scenę zgarnęła 26-letnia Blanka.

Reprezentantka naszego kraju zaprezentuje swój wokal w trakcie pierwszego półfinału, który zaplanowano na wtorek, 12 maja. Na scenie pojawi się łącznie piętnastu wykonawców reprezentujących m.in. San Marino, Finlandię, Grecję, Szwecję oraz Niemcy. Z harmonogramu wynika, że Alicja Szemplińska wystąpi jako czternasta z kolei, czyli przedostatnia w tej grupie. Jej prezentacja odbędzie się tuż po występie artysty z San Marino i tuż przed reprezentantami Serbii. Okaże się, czy ten numer startowy zagwarantuje Polce miejsce w wielkim finale.

Serbski zespół metalowy Lavina szokuje fanów Eurowizji

Polska wokalistka zmierzy się na tym etapie z formacją, która wywołuje obecnie najwięcej dyskusji wśród fanów konkursu – grupą Lavina. Serbowie ponownie pokazali, że odrzucają muzyczną rutynę i wytypowali do rywalizacji zespół wykonujący muzykę metalową. Ta nietuzinkowa ekipa zdążyła już zaskoczyć widownię wyjątkowo dynamicznym popisem i świeżym, ciężkim brzmieniem. Wśród obserwatorów i ekspertów coraz częściej mówi się, że mają największe szanse na miano czarnego konia całego plebiscytu.

Muzycy z Serbii przygotowali kompozycję łączącą drapieżne riffy z tradycyjnym bałkańskim duchem, czym natychmiast odcięli się od typowo popowej konkurencji. Uwagę przykuwa także niecodzienny, oryginalny wizerunek członków kapeli. Oprócz działań scenicznych formacja Lavina od wielu miesięcy prowadzi intensywną kampanię w sieci. Regularna aktywność w mediach społecznościowych systematycznie podbija ich rozpoznawalność na europejskim rynku.

Odpowiedź na pytanie, czy serbska propozycja faktycznie zawojuje tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji, poznamy wkrótce. Werdykt zapadnie już podczas wtorkowego starcia o miejsce w ostatecznej rozgrywce.

