Eurowizja 2026 - jak głosować na Polskę w pierwszym półfinale 12.05.2026? Numery SMS we wszystkich krajach

Adrian Rybak
2026-05-12 21:32

Eurowizję 2026 czas zacząć! Reprezentantka Polski, czyli Alicja Szemplińska, wystąpi w Wiedniu z piosenką "Pray". Z pewnością wiele osób będzie chciało ją wesprzeć swoim głosem. Niestety osoby przebywające w Polsce nie będą mogły tego zrobić, ale nic nie stoi na przeszkodzie tym, którzy przebywają za granicą. Sprawdźcie, na jakie numery wysyłać SMS-y.

Eurowizja 2026: Alicja Szemplińska na pierwszej próbie w Wiedniu
Eurowizja 2026 - Polska walczy o finał!

Alicja Szemplińska z piosenką "Pray" reprezentuje Polskę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Niestety przebywając w Polsce, nie możemy głosować na nasz kraj. Polonia oraz polscy turyści przebywający w innych krajach Europy pewnie zechcą wesprzeć Polkę swoim głosem. Alicja wystąpi w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja. Wtedy głosować będzie można z 15 państw oraz z tak zwanej strefy "Rest of the World", którą wyjaśnimy niżej. 12.05.2026 będzie można głosować z Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Włoch, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Belgii, Niemiec, Litwy, Serbii i "reszty świata". Jak wspierać Polskę i pomóc jej przejść do wielkiego finału?

Eurowizja 2026 - pierwszy półfinał. Jak głosować na Polskę?

Będąc za granicą, można głosować na Polskę. Wystarczy wysłać SMS-a na numer podany przez lokalnego nadawcę. W przypadku półfinału w treści wiadomości trzeba wpisać 14. Oto pełna lista numerów telefonu:

  • Belgia - nr 6015
  • Chorwacja - nr 666777
  • Czarnogóra - nr 14941
  • Estonia - nr 15415
  • Finlandia - nr 173005
  • Gruzja - nr 95100
  • Niemcy - nr 99599
  • Grecja - nr 54222
  • Izrael - tylko strona www.esc.vote
  • Litwa - tylko strona www.esc.vote
  • Mołdawia - tylko strona www.esc.vote
  • Portugalia - nr 54222
  • Serbia - nr 666777
  • Szwecja - nr 72211
  • Włochy - nr 475 475 0
Eurowizja 2026 - głosowanie online i "Rest of the World"

Na Eurowizji 2026 można oddać głos na swojego faworyta poprzez użycie lokalnej karty płatniczej na stronie www.esc.vote. Z tej opcji korzystać będzie mogła także grupa "Rest of the World". Chodzi o kraje, które nie biorą udziału w Eurowizji. Trzeba jednak pamiętać, że głosując np. z USA trzeba mieć amerykańską kartę. W ramach "reszty świata" głosować będzie można m.in. z takich krajów jak USA, Kanada, Irlandia, Holandia, Islandia, Hiszpania, Turcja, Węgry, Słowacja i wiele innych.

