Akylas może wygrać Eurowizję 2026! Kim jest reprezentant Grecji? O czym jest "Ferto"?

Kim jest Akylas z Eurowizji 2026?

Akylas, który tak naprawdę nazywa się Akilas Mitilineo, to młody twórca, który zdobył popularność w Grecji w 2024 roku za sprawą hitowego utworu "Atelié". Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Szkole Muzycznej w Serres, a doświadczenie sceniczne rozwijał również podczas warsztatów teatralnych. Po przeprowadzce do Aten zaczął przyciągać uwagę w internecie dzięki viralowym coverom publikowanym na TikToku. Od tego czasu zyskał opinię utalentowanego artysty, tworzącego nowoczesne, wielokulturowe brzmienia silnie osadzone w greckiej tożsamości. Akylas identyfikuje się jako osoba queer. Na Eurowizji 2026 zaśpiewa piosenkę pod tytułem "Ferto", z którą zdeklasował konkurencję w greckich preselekcjach. O czym jest utwór?

"Ferto" - o czym jest piosenka Grecji?

Choć "Ferto" to piosenka lekka i nawet trochę żartobliwa, tak naprawdę porusza bardzo ważny temat. Inspiracją Akylasa było jego dzieciństwo. Artysta wychował się w biednym domu. W utworze eurowizyjnym śpiewa o wszystkich, co chciał kupić sobie i swojej mamie, ale nie pozwalał mu na to brak pieniędzy.

Ta piosenka opowiada o nadmiernym konsumpcjonizmie i chciwości. Jest o rzeczach, które marzyłem robić, gdy byłem dzieckiem i których wtedy nie miałem. To przesłanie dla wszystkich dzieci, które są w podobnej sytuacji - mówi Akylas w wywiadach.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.