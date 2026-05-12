Robert Lewandowski na celowniku FC Porto! Już wieszczą transferowy hit

Robert Lewandowski zagra w FC Porto? Media i kibice wieszczą transfer

Włodarze FC Porto, aktualnego mistrza Portugalii, poważnie rozważają sprowadzenie Roberta Lewandowskiego.

Sensacyjne doniesienia na temat przyszłości polskiego napastnika przekazała lokalna prasa i telewizja.

W barwach portugalskiej drużyny występują już trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

Lizbońskie stacje telewizyjne, takie jak CMTV i Sport TV, wprost wskazują, że świeżo upieczony mistrz kraju jest realnym kandydatem do zatrudnienia niespełna 38-letniego polskiego snajpera. Dziennikarze zaznaczają, że kapitan biało-czerwonych wciąż prezentuje najwyższą jakość sportową i mimo wieku jest gwarancją doskonałej formy na boisku. Serwis Sapo potwierdza, że kandydatura Roberta Lewandowskiego pojawiła się na stole, jednak studzi ogromny entuzjazm sympatyków, przypominając o wczesnym etapie całej sytuacji.

„Nadal nie ma w tej sprawie żadnych konkretów” - informuje portugalski portal Sapo.

Redaktorzy portalu analizują te doniesienia przez pryzmat niedawnego wywiadu kapitana reprezentacji Polski, którego udzielił stacji Eleven Sports. Lewandowski odniósł się w nim bezpośrednio do swoich planów na końcówkę sportowej kariery, mówiąc o możliwym „wyborze niższej ligi piłkarskiej”.

Według portugalskich dziennikarzy, tamtejsze rozgrywki idealnie wpisywałyby się w ten scenariusz. Liga gwarantuje wysoki poziom sportowy i regularną grę w europejskich pucharach, a jednocześnie wiąże się z mniejszymi obciążeniami fizycznymi niż gra w najsilniejszych ligach świata. Perspektywa pozyskania doświadczonego napastnika wywołała euforię wśród kibiców FC Porto. Fani zauważają, że zarząd nie boi się inwestować w wiekowych graczy, czego najlepszym dowodem jest letni transfer 35-letniego Luuka de Jonga, byłego zawodnika Barcelony. Miejscowi eksperci wskazują, że największą bolączką zespołu w decydującej fazie sezonu była niska skuteczność pod bramką rywala.

Brakowało „rasowego snajpera” - tak komentatorzy określają profil gracza, w który idealnie wpisałby się Polak, odmieniając ofensywę drużyny.

Szeregi FC Porto zasilają obecnie trzej polscy zawodnicy, tworząc tam silną kolonię. Podczas ubiegłorocznego letniego okienka transferowego do portugalskiego giganta trafili obrońcy Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior, który ostatecznie został wykupiony z londyńskiego Arsenalu. Zimą, w styczniu, do drużyny dołączył także 17-letni wówczas Oskar Pietuszewski, sprowadzony z Jagiellonii Białystok. Wszyscy trzej reprezentanci Polski błyskawicznie wkomponowali się w nowy zespół i stali się jego niezwykle ważnymi ogniwami, mając fundamentalny wpływ na zdobycie przez klub upragnionego mistrzostwa Portugalii.