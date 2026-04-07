Kim jest Felicia z Eurowizji 2026? Reprezentantka Szwecji zakrywa twarz! Dlaczego?

Kim jest reprezentantka Szwecji na Eurowizji 2026?

Felicia, która będzie reprezentowała swój kraj na Eurowizji 2026, w krótkim czasie podbiła Szwecję swoim wyjątkowym głosem, charyzmą i sceniczną obecnością. Zajmowała czołowe miejsca na oficjalnej liście singli, zagrała ponad 300 koncertów, a nawet wygrała program "Mask Singer". Jesienią 2025 roku artystka wydała swój pierwszy singiel pod własnym imieniem. Utwór trafił do Top 5 na Spotify i w lutym 2026 roku został uzupełniony premierą debiutanckiej EP-ki zatytułowanej "Serve". Nie był to jednak początek jej kariery! Pod pseudonimem Fröken Snusk wzięła udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2024 z piosenką "Unga och Fria", która stała się ogromnym streamingowym hitem. Nie udało jej się jednak awansować do finału.

Dlaczego Felicia zasłania twarz?

Felicia nie pokazuje całej twarzy podczas występów. Dlaczego? Kiedy występowała jeszcze jako Fröken Snusk zawsze miała na sobie różową kominiarkę. Kiedy zerwała kontrakt z wytwórnią, postanowiła zerwać z tamtym wizerunkiem. Teraz nagrywa pod swoim imieniem, ale wciąż nie pokazuje całej twarzy. Artystka chce odsłaniać ją powoli, aż poczuje się w pełni komfortowo na scenie i przed publicznością. Jest to też jej forma zachowania częściowej anonimowości w życiu codziennym.

"My System" wielkim hitem w Szwecji. O czym jest?

"My System" to elektroniczny klubowy numer o silnym uzależnieniu emocjonalnym od drugiej osoby. Tekst opisuje stan, w którym ktoś "wchodzi do twojego systemu" czyli przejmuje kontrolę nad twoimi myślami, ciałem i emocjami. Piosenka znalazła się na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów. Zdobyła złoto w i przekroczyła 10 mln streamów w krótkim czasie.