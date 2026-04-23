Satoshi - kim jest reprezentant Mołdawii na Eurowizji 2026? W swoim kraju jest wielką gwiazdą!

Kim jest Satoshi z Eurowizji 2026?

Satoshi to piosenkarz, autor tekstów i raper pochodzący z miasta Kaguł w południowo-zachodniej Mołdawii. Początkowo rozwijał swoją pasję do muzyki, ucząc się samodzielnie gry na perkusji. Projekt artystyczny Satoshi rozpoczął w 2019 roku i od tego czasu wydał trzy albumy oraz wiele hitowych singli. Popularność jego muzyki pozwoliła mu koncertować w Mołdawii, Rumunii i poza ich granicami, a w 2024 roku zagrał swój pierwszy koncert w Londynie. Aktualnie jest jedną z największych gwiazd w kraju, dlatego też zdecydował się na reprezentowanie go na Eurowizji. Satoshi powiedział nam, że mimo trudnej sytuacji na świecie, uważa, że konkurs wciąż jest niezwykle ważny.

ZOBACZ TAKŻE: Alexandra Căpitănescu - kim jest reprezentantka Rumunii na Eurowizji 2026? Wywołała spory skandal!

ESKA - WYWIAD Z REPREZENTANTEM MOŁDAWII EUROWIZJA 2026

20

Myślę, że Eurowizja to bardzo, bardzo silny atut ludzkości, który musimy utrzymywać przy życiu bez względu na wszystko. Jest to produkt pokoju i naszej inteligencji. Nas jako gatunku, który jest świadomy, że przyjaźń, pokój, kultura i dyplomacja kulturalna są ważne. Mogą zdziałać cuda na tak skomplikowanym gruncie, jakim jest Europa, ponieważ to jest najbardziej wojownicze terytorium na świecie. Tak, mamy pokój od 70 lat, ale wcześniej tak nie było. Fakt, że udało nam się stworzyć tu coś pięknego, pokojowego, jest spektakularny i musimy to utrzymać - mówi Satoshi w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

"Viva, Moldova!" - o czym jest piosenka Mołdawii?

"Viva, Moldova!" to utwór, który wprost nawiązuje do dumy narodowej i tożsamości Mołdawii. Piosenka celebruje kraj: jego kulturę, ludzi, historię i codzienne życie. W tekście piosenki pojawiają się zwroty w innych językach, co ma być ukłonem w stronę innych narodów. Satoshi mówi, że ta piosenka ma pokazać ludziom z innych zakątków świata, że Mołdawia jest dla nich drugim domem i ich przyjacielem.