Zaskakujące wyniki sondażu o Janie Urbanie. Różnica w ocenach jest kolosalna

Zaufanie do Jana Urbana. Zdumiewające wyniki sondażu Pollster

Najświeższe badanie opinii publicznej przynosi niezwykle ciekawe wnioski na temat pracy Jana Urbana z piłkarską reprezentacją Polski. Wynika z niego jasno, że panowie oceniają trenera znacznie łaskawiej. Zgromadzone dane przez Instytut Badań Pollster pokazują, iż aż 50 procent ankietowanych mężczyzn uważa, że selekcjoner „dobrze się spisuje” na swoim stanowisku. Z kolei w grupie kobiet podobną opinię wyraża zaledwie 28 procent respondentek. Na pierwszy rzut oka statystyki mogłyby sugerować potężny spadek poparcia dla szkoleniowca u pań, jednak dokładna analiza rzuca zupełnie inne światło na otrzymane wyniki i całkowicie zmienia ich ostateczną interpretację.

Kobiety nie oceniają źle trenera reprezentacji Polski? Przyczyna jest zupełnie inna

Z dalszej części zestawień wynika, że aż 31 procent przepytanych kobiet deklaruje całkowity brak zainteresowania piłką nożną. Wśród mężczyzn obojętność zgłosiło niemal trzykrotnie mniej, bo zaledwie 12 procent badanych. Dodatkowo spora grupa pań – dokładnie 33 procent – przyznała w ankiecie, że wybiera odpowiedź „nie mam zdania” lub „trudno powiedzieć”, gdy zapytano je o ocenę dotychczasowych poczynań selekcjonera. Analogicznego wskazania dokonało 26 procent panów.

Przedstawione statystyki jednoznacznie dowodzą, że skromniejszy odsetek entuzjastycznych recenzji wśród pań nie jest efektem ich negatywnego stosunku do pracy Jana Urbana. To bezpośrednia konsekwencja zdecydowanie mniejszego zaangażowania w śledzenie piłkarskich rozgrywek na bieżąco. Duża część kobiet po prostu nie posiada wystarczającej wiedzy lub zainteresowania, by sformułować konkretną opinię, co naturalnie obniża poziom deklarowanego zaufania do szkoleniowca.

Informacje pochodzą z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-11 maja 2026 roku metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków.

