Włochy wysyłają na Eurowizję weseleny przebój! Kim jest Sal Da Vinci od hitu "Per Sempre Si"

Adrian Rybak
2026-04-17 13:34

Włochy to mocny kraj na Konkursie Piosenki Eurowizji. Co roku zajmuje bardzo dobre miejsca. W 2026 reprezentantem Włoch jest 57-letni Sal Da Vinci. Niedawno wygrał Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo z utworem "Per Sempre Si" i to właśnie z tym kawałkiem zawalczy o eurowizyjne trofeum. Kim jest Sal Da Vinci i o czym śpiewa?

Sal Da Vinci
Sal Da Vinci Sal Da Vinci i The Kolors Sal Da Vinci Sal Da Vinci
Galeria zdjęć 10

Sal Da Vinci - kim jest reprezentant Włoch na Eurowizji 2026?

Sal Da Vinci, czyli tak naprawdę Salvatore Michael Sorrentino, to neapolitański artysta urodzony w 1969 roku w Nowym Jorku podczas trasy koncertowej swojego ojca, Mario Da Vinci, znanego piosenkarza i aktora. Sal zadebiutował na scenie w wieku zaledwie 7 lat, występując u boku czołowych postaci włoskiego kina i teatru. Jednak to ogromna miłość Sala do muzyki szybko przejęła jego priorytety i stała się jego głównym kierunkiem. W 1994 roku wygrał festiwal muzyczny Canale 5 z piosenką "Vera", która stała się hitem w Ameryce Łacińskiej pod tytułem "Vida". Następnie zagrał w "Opera Buffa del Giovedì Santo", a później w roli głównej w musicalu "C'era Una Volta…Scugnizzi". W 2009 roku Sal Da Vinci zajął trzecie miejsce na festiwalu w San Remo z utworem "Non Riesco A Farti Innamorare". Do konkursu powrócił i wygrał go w 2026 roku, właśnie z piosenką "Per Sempre Si".

"Per Sempre Si" - o czym jest piosenka?

Piosenka "Per Sempre Si", którą śpiewa Sal Da Vinci, to poruszająca włoska piosenka o miłości. Opowiada o wyborze trwałego zaangażowania mimo niepewności i emocjonalnych trudności. Wyraża głęboką, pełną pasji obietnicę pozostania z ukochaną osobą pomimo wszystkich przeciwności, łącząc w sobie wrażliwość i nadzieję. Zwrot "per sempre sì" symbolizuje niezmienne, wieczne "tak" dla wspólnej miłości. Chodzi o uczucie, które przetrwa strach, wątpliwości i niedoskonałości, oddając ponadczasowe pragnienie miłości na zawsze. We Włoszech piosenka stała się nowym przebojem wesel, ponieważ kompozycja świetnie pasuje do takich okoliczności. 

Sal Da Vinci
Galeria zdjęć 10
Radio ESKA Google News
Eurowizja 2026
Włochy