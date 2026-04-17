Włochy wysyłają na Eurowizję weseleny przebój! Kim jest Sal Da Vinci od hitu "Per Sempre Si"

Sal Da Vinci - kim jest reprezentant Włoch na Eurowizji 2026?

Sal Da Vinci, czyli tak naprawdę Salvatore Michael Sorrentino, to neapolitański artysta urodzony w 1969 roku w Nowym Jorku podczas trasy koncertowej swojego ojca, Mario Da Vinci, znanego piosenkarza i aktora. Sal zadebiutował na scenie w wieku zaledwie 7 lat, występując u boku czołowych postaci włoskiego kina i teatru. Jednak to ogromna miłość Sala do muzyki szybko przejęła jego priorytety i stała się jego głównym kierunkiem. W 1994 roku wygrał festiwal muzyczny Canale 5 z piosenką "Vera", która stała się hitem w Ameryce Łacińskiej pod tytułem "Vida". Następnie zagrał w "Opera Buffa del Giovedì Santo", a później w roli głównej w musicalu "C'era Una Volta…Scugnizzi". W 2009 roku Sal Da Vinci zajął trzecie miejsce na festiwalu w San Remo z utworem "Non Riesco A Farti Innamorare". Do konkursu powrócił i wygrał go w 2026 roku, właśnie z piosenką "Per Sempre Si".

"Per Sempre Si" - o czym jest piosenka?

Piosenka "Per Sempre Si", którą śpiewa Sal Da Vinci, to poruszająca włoska piosenka o miłości. Opowiada o wyborze trwałego zaangażowania mimo niepewności i emocjonalnych trudności. Wyraża głęboką, pełną pasji obietnicę pozostania z ukochaną osobą pomimo wszystkich przeciwności, łącząc w sobie wrażliwość i nadzieję. Zwrot "per sempre sì" symbolizuje niezmienne, wieczne "tak" dla wspólnej miłości. Chodzi o uczucie, które przetrwa strach, wątpliwości i niedoskonałości, oddając ponadczasowe pragnienie miłości na zawsze. We Włoszech piosenka stała się nowym przebojem wesel, ponieważ kompozycja świetnie pasuje do takich okoliczności.