Eurowizja 2026 - czy Polska awansowała do finału? Znamy wynik Alicji Szemplińskiej

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji 2026 w Wiedniu. Bilet na konkurs wywalczyła w polskich preselekcjach, w których wzięła udział z utworem "Pray". Widzowie postawili na nią zdecydowanie. Piosenkarka z Ciechanowa wygrała głosowanie publiczności zdobywając 32 procent głosów. To duże poparcie nie sprawiło jednak, że wszyscy byli pewni jej sukcesu na Eurowizji. Pojawiało się wiele głosów, że Alicja ma świetny głos, ale piosenka jest za ciężka na tego typu konkurs. Również bukmacherzy przez kilka tygodni byli sceptyczni do no awansu naszego kraju do finału. 12 maja 2026 roku Alicja Szemplińska wreszcie wystąpiła na Eurowizji. Czy udało jej się wejść do finału?

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Czy Polska jest w finale Eurowizji 2026?

Wszystko jest już jasne. Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wystąpiła w nim jako czternasta w kolejności, czyli jako przedostatnia, ponieważ tego dnia o awans do finału walczyli reprezentanci 15 państw. Decyzja została podjęta współnie przez europejską publiczność oraz profesjonalne jury. Po ogłoszeniu wyników półfinału dowiedzieliśmy się, że Alicja Szemplińska wystąpi w wielkim finale! Reprezentance Polski udało się awansować!

Oprócz Polski w pierwszym półfinale przeszli dalej:

Grecja

Finlandia

Belgia

Serbia

Mołdawia

Chorwacja

Izrael

Litwa

Szwecja

Eurowizja 2026 - kiedy finał?

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja 2025 roku, o godz. 21:00. To właśnie wtedy dowiemy się, jakie ostatecznie miejsce zajęła Alicja Szemplińska.