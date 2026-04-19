Linda Lampenius i Pete Parkkonen wielkimi faworytami do wygrania Eurowizji 2026. Kim są artyści z Finlandii?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami, a równych sobie w rankingach fanów i zakładach bukmacherskich nie ma Finlandia. Linda Lampenius i Pete Parkkonen to znani i cenieni, ale wywodzący się z różnych światów artyści. Oto ich sylwetka.

Linda Lampenius i Pete Parkkonen - kim są faworyci z Finlandii?

Urodzona w 1970 roku Linda Lampenius pochodzi ze szwedzkojęzycznej mniejszości i od najmłodszych lat zdobywała muzyczne wykształcenie. Jako jedenastolatka była solistką w orkiestrze fińskiego radia, a następnie grała w operze i zespołach na uczelni. Po studiach zdolna skrzypaczka rozpoczęła solową karierę, wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii. W dorobku ma występy na całym świecie, między innymi w La Scali, Royal Albert Hall czy Festiwalu Filmowym w Cannes. Co ciekawe, pojawiła się też na okładce "Playboya" i jak ostatnio przypomniała, jej menadżerem był powiązany z Jeffreyem Epsteinem i byłem księciem Andrzejem przestępca seksualny. Na co dzień mieszka w Sztokholmie z mężem i dziećmi.

Pete Parkkonen jest o dwie dekady młodszy od swojej partnerki z duetu. Artysta urodził się w 1990 roku, w centralnej części Finlandii. Jego dziadek od strony ojca pochodził z Martyniki, czemu zawdzięcza ciemną karnację. Popularność przyniósł mu program "Idol", w którym dotarł do finału jako główny faworyt, ale ostatecznie zajął trzecie miejsce. Jako pierwszy spośród uczestników wydał jednak debiutancki album, trafiając na sam szczyt list sprzedaży w Finlandii. Na przestrzeni lat Parkkonen zdobył uznanie w fińskim środowisku artystycznym. Wygrał też tamtejszą wersję "Tańca z Gwiazdami".

"Liekinheitin" - o czym jest fińska piosenka na Eurowizję 2026?

"Liekinheitin" oznacza "miotacz ognia". Utwór wyróżniający się grą Lindy Lampenius na skrzypcach opowiada o destrukcyjnej, toksycznej miłości. Pojawia się w nim też wątek duchowości, do czego artyści nawiązali w występie na żywo inscenizacją konfesjonału. "Byłoby mądrzej odejść, jednak ja dalej igram z ogniem. Jak mógłbym zamrozić uczucia, kiedy jesteś miotaczem ognia? [...] Jesteś tak gorąca, a przy tym zimna niczym lód. Ty jesteś, ty jesteś miotaczem ognia" - śpiewa Pete.

Eurowizja 2026 - najważniejsze informacje

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja. Wokaliści powalczą o kryształowy mikrofon w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, ponieważ to właśnie Austria wygrała ubiegłoroczne zmagania. W tym roku na scenie zobaczymy delegacje zaledwie z 35 państw, co jest najgorszym wynikiem od 2003 roku. Ten ogromny spadek frekwencji wynika z szeroko zakrojonego bojkotu, który wybuchł po tym, jak organizatorzy pozwolili na start reprezentacji Izraela. Alicja Szemplińska powalczy o awans w pierwszym półfinale, gdzie trafiła na czternastą pozycję startową.