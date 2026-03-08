Eurowizja 2026 - piosenka Polski. O czym śpiewa Alicja Szemplińska w utworze "Pray"?

Alicja Szemplińska reprezentantką Polski na Eurowizji 2026

Eurowizja 2026 zbliża się wielkimi krokami, a my już wiemy, jaki utwór będzie reprezentował Polskę na majowej scenie konkursu. 7 marca Telewizja Polska zorganizowała koncert krajowych preselekcji, podczas którego zaprezentowało się ośmiu artystów walczących o wyjazd na Eurowizję. Zwycięzcę ogłoszono dzień później. Widzowie stanęli przed trudnym wyborem, zwłaszcza że w tym roku to właśnie oni w całości decydowali o tym, kto będzie reprezentować Polskę. Po podliczeniu wszystkich głosów statuetka preselekcji trafiła do Alicji Szemplińskiej. W Austria wykona utwór "Pray". Nie wszyscy jednak wiedzą, o czym opowiada ta piosenka. Jakie przesłanie kryje się za kompozycją, którą Polska wyśle na 70. edycję Konkursu Piosenki Eurowizji?

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

"Pray" - o czym jest piosenka Polski na Eurowizji 2026?

"Pray" to piosenka z pogranicza gatunków R&B, rap i gospel. Wbrew temu, co sugeruje tytuł, wcale nie jest to piosenka religijna. Modlitwa została tu użyta jako metafora. Tekst opowiada o walce o siebie. Inspiracją do napisania utworu była drogą, którą Alicja Szemplińska przeszła od wygranej w "The Voice of Poland" aż do teraz. Piosenkarka prawie 6 lat musiała walczyć o możliwość wydawania takiej muzyki, jaka naprawdę gra jej w sercu.

To nie jest jakaś tajemna wiedza, że podpisując kontrakt z dużą wytwórnią, musisz też w pewnym sensie się dostosować. Też nie jest żadną tajemnicą, że soul i R&B nie są najpopularniejszymi gatunkami w Polsce i raczej mainstreamowe wytwórnie nie będą pchać takich artystów. Te sprawy tak się miały przez parę lat. Bardzo się cieszę, że jestem w takim momencie, w którym jestem dzisiaj. Mogę robić muzę zgodną ze sobą, że nikt mi nie dyktuje żadnych warunków. [...] To jest piosenka o walce o wolność i walce o samego siebie. Bardzo rezonuję z tym przekazem i uważam, że każdy z nas może, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdujemy - powiedziała Alicja w wywiadzie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.