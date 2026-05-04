Wygrali już Eurowizję Junior. Teraz Bzikebi chcą sięgnąć po zwycięstwo w Wiedniu!

Kim jest Bzikebi z Eurowizji?

Bzikebi jest doskonale znany fanom Eurowizji. Trio z Gruzji w 2008 roku wygrało edycję "dla dzieci". Ich występ stał się kultowy, bo zamiast tradycyjnego tekstu, cała piosenka polegała na bzyczeniu (tytuł to „Bzz..”). Występowali w charakterystycznych strojach os, co w połączeniu z dziwnym, ale wpadającym w ucho utworem, dało im pierwsze zwycięstwo dla Gruzji w historii tego konkursu.

Po Eurowizji Junior trio wydało album zatytułowany „Zabuzei”, ale z czasem ich aktywność osłabła. Postanowili skupić się na swojej edukacji. Niektórzy na jakiś czas wycofali się z show-biznesu, aby rozwijać się w innych dziedzinach.

Fani Eurowizji przypomnieli sobie o nich w 2022 roku, kiedy pojawili się gościnnie podczas 20-lecia Eurowizji Junior w Erywaniu. Wielki powrót nastąpił jednak 3 lata później, bo w 2025 roku wystąpili jako „interval act” podczas finału Juniora w Tbilisi z nowym utworem „We Don't Sleep”.

Bzikebi i "On replay"

„On Replay” to najnowszy utwór zespołu, który drastycznie różni się od ich dziecięcego hitu. To nowoczesny pop z domieszką elektroniki, który szybko zdobył popularność w sieci. Tekst nawiązuje do dorastania w świetle jupiterów i ciągłego wracania do przeszłości, która „odtwarza się w kółko” (tytułowe on replay). Za piosenką stoi Giga Kukhianidze – legendarny gruziński producent, który odpowiada za większość sukcesów tego kraju na Eurowizji Junior.

Na scenie w Wiedniu towarzyszą im m.in. „Cyborg Bzikebi” oraz potężne lasery.

Gruzja wystąpi w I półfinale razem z Polską. Zobaczymy ich jako 6 występ.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Po spektakularnym zwycięstwie JJ w 2025 roku, Eurowizja 2026 przenosi się do Austrii. Gospodarzem konkursu został Wiedeń, a muzyczne emocje zagoszczą w legendarnej Wiener Stadthalle. Harmonogram wydarzenia prezentuje się następująco:

Pierwszy półfinał: 12 maja 2026 r.

Drugi półfinał: 14 maja 2026 r.

Wielki Finał: 16 maja 2026 r.

W Polsce konkurs będzie można oglądać na antenie TVP 1 oraz kanale Youtube Eurovision. Start o godzinie 21.

