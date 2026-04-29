Lion Ceccah reprezentuje Litwę w Wiedniu. Kim jest i czy podbije Eurowizję 2026?

Lion Ceccah reprezentantem Litwy na Eurowizji. Queerowy artysta nie poddał się po przegranej

Lion Ceccah to aktualny pseudonim artystyczny, który przyjął urodziny w 1991 roku Tomas Alenčikas. Jest on stosunkowo nieznanym na rynku wokalistą, od najmłodszych lat rozwijającym swoje talenty. Młody Tomas ukończył szkołę muzyczną w wileńskiej dzielnicy Karolinka, a następnie studia w zakresie muzyki teatralnej. Pracę magisterską w tej dziedzinie obronił na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

NIE PRZEGAP: Zwycięzcy "You Can Dance" jadą na Eurowizję 2026! Oto tancerze Alicji Szemplińskiej

Lion Ceccah dokonał coming outu jako gej i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci, jeśli chodzi o litewską scenę LGBT+. Piosenkarz często występuje jako drag queen, a przed kilkoma laty wywołał kontrowersje, trafiając pod wpływem alkoholu do aresztu, w dodatku - na antenie programu telewizyjnego. Na koncie ma szereg singli, ale póki co żadnego albumu. W 2025 roku Lion Ceccah zajął drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji, ale powrócił ze zdwojoną siłą. Ze swoim utworem "Sólo quiero más" zremisował w finale programu "Eurovizija.LT" z grupą SHWR. Triumfował jednak dzięki jednemu z najlepszych wyników w głosach widzów w historii preselekcji na Litwie.

"Sólo quiero más" - o czym jest litewska piosenka?

Propozycja Litwy na Eurowizję 2026 powstała przede wszystkim po litewsku i angielsku, jednak ma hiszpańskojęzyczny tytuł "Sólo quiero más", co oznacza "Po prostu chcę więcej". Lion Ceccah wykonuje piosenkę także z frazami po francuski, niemiecku i włosku. Po wygranej w preselekcjach kawałek dotarł na drugie miejsce krajowej listy przebojów.

Jak wytłumaczył w kilku wywiadach artysta, utwór opowiada o poczuciu zagubienia we współczesnym świecie, kiedy ludzkie słabości zderzają się z wieloma emocjami, wiecznym wyścigiem oraz technologicznym postępem, w tym coraz większym znaczeniem sztucznej inteligencji.

"Wciąż się kręcę we mgle na wybrzeżu prawdy. Mówią: spójrz do środka, a znajdziesz to, czego nie znalazłeś. Gdy wszystko się rozpada, widzę życie, a im bardziej patrzę, tym po prostu chcę więcej. Nawet jeśli żyjemy w szalonym świecie. Nawet jeśli nie ma już bogów, żeby się pomodlić. Po prostu chcę, po prostu chcę więcej" - śpiewa Litwin.

Eurowizja 2026 - o konkursie. Tak w przeszłości wypadała Litwa

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja. Wokaliści powalczą o kryształowy mikrofon w hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, ponieważ to właśnie Austria wygrała ubiegłoroczne zmagania. W tym roku na scenie zobaczymy delegacje zaledwie z 35 państw, co jest najgorszym wynikiem od 2003 roku. Ten ogromny spadek frekwencji wynika z szeroko zakrojonego bojkotu, który wybuchł po tym, jak organizatorzy pozwolili na start reprezentacji Izraela. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Litwa zadebiutowała w konkursie wspólnie z Polską, w 1994 roku, zajmując ostatnie miejsce z zerem punktów. Najlepszym wynikiem kraju jest szóste miejsce podczas Eurowizji 2006, za sprawą zespołu LT United z utworem "We are the winners". W 2021 roku grupa The Roop wywalczyła ósmą lokatę i od tamtej pory Litwa nieprzerwanie kwalifikowała się do Wielkiego Finału.