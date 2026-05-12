Eurowizja 2026. Tak wyglądał występ Polski. Alicja Szemplińska zachwyciła w półfinale!

Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 właśnie przeszedł do historii, a my - jako Polacy - mamy prawo być dumni. Artystka i członkowie polskiej delegacji dali z siebie wszystko, wkładając całe serce w wykonanie, które już jest oceniane jako jeden z najważniejszych momentów tegorocznej odsłony wydarzenia.

W tym roku to właśnie Alicja Szemplińska została wybrana przez widzów reprezentantką Polski w odbywającym się w Wiedniu Konkursie Piosenki Eurowizji. Wokalistka zdeklasowała konkurentów, a jej piosenka "Pray" nie miała sobie równych w krajowych eliminacjach. Tym samym 24-latka spełniła swoje wielkie marzenie o stanięciu na eurowizyjnej scenie. Przypomnijmy, iż w 2020 roku miała reprezentować nas w Rotterdamie, jednak ze względu na pandemię Eurowizję odwołano.

Chociaż początkowo Alicja nie wypadała najlepiej w notowaniach ekspertów przewidujących wyniki Eurowizji 2026, wszystko odmieniło się po pierwszych próbach do występu. Artystka awansowała w zestawieniach o kilka pozycji. Nie powinno to dziwić. Show, jakie przygotowała wspólnie z członkami polskiej delegacji, to spektakl na prawdziwie światowym poziomie. Alicja wystąpiła podczas pierwszego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, zostawiając po sobie doskonałe wrażenie.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Tak wyglądał występ Polski na Eurowizji 2026

Show, jakie właśnie zobaczyliśmy podczas 1. półfinału Eurowizji, to efekt wielomiesięcznej pracy Alicji Szemplińskiej, jej tancerzy oraz członków polskiej delegacji. Artystka i jej team postawili na minimalistyczny, ale zapierających dech w piersiach spektakl, opierający się na grze świateł, tańcu i co najważniejsze - doskonałym, przeszywającym wręcz wokalu naszej reprezentantki. Bez wątpienia doskonałym pomysłem okazało się wykorzystanie rampy jako scenicznego rekwizytu, po której Alicja i tancerze szli pod prąd. Nasza gwiazda ani na moment nie znalazła się pod dźwiękiem, przypominając wszystkim, iż Eurowizja to konkurs muzyczny i najważniejszy jest głos. Zobaczcie, jak wyglądał występ Polski na Eurowizji 2026! Internauci są nim oczarowani.