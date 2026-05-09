Izrael znów złamał zasady Eurowizji! Organizatorzy: "wysłaliśmy list ostrzegawczy"

Spis treści
Nielegalna promocja reprezentanta Izraela
Europejska Unia Nadawców zareagowała na działania izraelskiej telewizji KAN, która złamała regulamin Konkursu Piosenki Eurowizji. Według nowych zasad telewizje nie mogę mogą promować swoich kandydatur i prosić o głosy, jeśli te działania są wspierane finansowo przez osoby trzecie lub rządy. Nie można też mówić odbiorcom ile głosów mają wysłać na ich piosenkę. 8 maja w internecie pojawiły się materiały wideo nagrane w wielu językach, na których reprezentant Izraela prosi o oddanie na niego 10 głosów w pierwszym półfinale Eurowizji 2026. 9 maja na stronie internetowej EBU pojawił się oficjalny komunikat. Okazuje się, że telewizja KAN dostała ostrzeżenie.
Stanowisko organizatorów Eurowizji
W piątek 8 maja zwrócono naszą uwagę na fakt, że artysta reprezentujący KAN opublikował i rozpowszechnił filmy zawierające widoczną na ekranie instrukcję "zagłosuj 10 razy na Izrael". W ciągu 20 minut skontaktowaliśmy się z delegacją Izraela, prosząc o natychmiastowe zaprzestanie dalszego rozpowszechniania tych filmów oraz usunięcie ich ze wszystkich platform, na których zostały opublikowane. Natychmiast podjęto w tym celu odpowiednie działania - informuje Martin Green, dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji.
Zasady dotyczące głosowania w Konkursie Piosenki Eurowizji, obejmujące kwestie promocji, mają przede wszystkim na celu zniechęcanie do szeroko zakrojonych, finansowanych kampanii prowadzonych przez podmioty trzecie, i jesteśmy przekonani, że ten materiał wideo nie był częścią takiej kampanii. Jednak bezpośrednie nawoływanie do oddania 10 głosów na jednego artystę lub utwór również nie jest zgodne z naszymi zasadami ani z duchem konkursu. [...] Wystosowaliśmy do KAN formalny list ostrzegawczy i będziemy nadal uważnie monitorować wszelkie działania promocyjne oraz podejmować odpowiednie kroki tam, gdzie będzie to konieczne - dodaje przedstawiciel EBU.
Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?
Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.