Eurowizja 2026 - kto wystąpi w finale? Te kraje zawalczą o zwycięstwo 16.05.2026

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Kto wystąpi?

Eurowizja 2026 czeka na swojego zwycięzcę. Powoli zbliżamy się do wielkiego finału, podczas którego zobaczymy występy reprezentantów 25 państw. Niektórzy z nich mieli pewne miejsce. To Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja, czyli kraje tak zwanej Wielkiej Czwórki, oraz Austria, czyli gospodarz tegorocznej imprezy. O pozostałe 20 miejsc w finale uczestnicy muszą walczyć w dwóch półfinałach. 10 delegacji niestety wróci do domu jeszcze przed oficjalnym zakończeniem konkursu. Kto jednak miał szczęście i wystąpi w ostatnim koncercie, który odbędzie się 16 maja 2026? Oto lista 25 finalistów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym gronie znajduje się zwycięzca, który odbierze trofeum z rąk JJ-a.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - wszystkie piosenki. Pełna stawka jubileuszowego konkursu

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Uczestnicy 16.05.2026

[LISTA BĘDZIE AKTUALIZOWANA]

Austria: Cosmó - "Tanzschein"

Francja: Monroe - "Regarde !"

Niemcy: Sarah Engels - "Fire"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"

Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Eurowizja 2026 - jak oglądać finał?

Wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 11 maja 2026. Start wydarzenia o godzinie 21:00. Transmisja w Polsce na antenie stacji TVP1, a także dla widzów TVP Polonia. Dostępny będzie też stream międzynarodowy na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.