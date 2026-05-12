Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu! Na jaw wyszły powody absencji

Telewizja Polska opublikowała oficjalne zestawienie 18 komentatorów, którzy zrelacjonują nadchodzące mistrzostwa świata w piłce nożnej.

W tym gronie zabrakło Dariusza Szpakowskiego.

Legendarny dziennikarz postanowił odnieść się do tej sytuacji, szczegółowo tłumacząc swoje motywy w wywiadzie dla serwisu WP SportoweFakty.

Dariusz Szpakowski o braku powołania na MŚ 2026 w TVP

Pominięcie Dariusza Szpakowskiego w kadrze dziennikarskiej na zbliżający się mundial stanowi dla części widzów duże zaskoczenie. Choć zasłużony komentator oficjalnie zakończył swoją mundialową drogę cztery lata temu, relacjonując finał w Katarze pomiędzy Argentyną a Francją, wciąż pozostaje aktywny zawodowo przy kluczowych transmisjach piłkarskich w TVP. Z tego powodu wielu kibiców miało nadzieję, że turniej w 2026 roku nie będzie pod tym względem żadnym wyjątkiem. Dziennikarz postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości, udzielając wyczerpującego komentarza redakcji WP SportoweFakty.

„Nie chcę robić z tego sensacji ani wielkiej sprawy. Powiem tak: dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Z mundialem pożegnałem się cztery lata wcześniej w Katarze, staram się być konsekwentny" - podkreślił legendarny komentator.

Odrzucenie szansy na powrót nie było dla niego łatwym procesem, zwłaszcza że władze Telewizji Polskiej wyszły z inicjatywą symbolicznego, pojedynczego występu na nadchodzącej imprezie.

„Miałem propozycję, żeby zrobić choćby mecz otwarcia. Nie ukrywam, biłem się z myślami. W Katarze powiedziałem »A«, choć wiem, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Być może przekonałbym się do innej decyzji, gdyby na mundialu była Polska. Inaczej przeżywasz turniej, jeżeli gra w nim twoja reprezentacja. Dotyczy to wszystkich Polaków, bo serca mamy biało-czerwone" - przyznał.

Taka decyzja nie oznacza jednak, że niespełna 75-latka zabraknie w telewizji podczas całego piłkarskiego święta. Bardzo prawdopodobne jest, że Dariusz Szpakowski uświetni transmisje swoją obecnością jako ekspert w studiu meczowym TVP, zostawiając komentowanie widowisk w rękach młodszych współpracowników ze stacji.

Pełna lista komentatorów TVP na mistrzostwa świata 2026

Mateusz Borek

Grzegorz Mielcarski

Jacek Laskowski

Robert Podoliński

Szymon Borczuch

Hubert Bugaj

Frank Dzieniecki

Marcin Feddek

Radosław Gilewicz

Maciej Iwański

Rafał Kędzior

Sławomir Kwiatkowski

Krzysztof Lenarczyk

Jan Micygiewicz

Dominik Pasternak

Maciej Piotrowski

Aleksander Roj

Jonasz Zasowski