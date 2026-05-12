Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu! Na jaw wyszły powody absencji

- Telewizja Polska opublikowała oficjalne zestawienie 18 komentatorów, którzy zrelacjonują nadchodzące mistrzostwa świata w piłce nożnej.
- W tym gronie zabrakło Dariusza Szpakowskiego.
- Legendarny dziennikarz postanowił odnieść się do tej sytuacji, szczegółowo tłumacząc swoje motywy w wywiadzie dla serwisu WP SportoweFakty.
Dariusz Szpakowski o braku powołania na MŚ 2026 w TVP
Pominięcie Dariusza Szpakowskiego w kadrze dziennikarskiej na zbliżający się mundial stanowi dla części widzów duże zaskoczenie. Choć zasłużony komentator oficjalnie zakończył swoją mundialową drogę cztery lata temu, relacjonując finał w Katarze pomiędzy Argentyną a Francją, wciąż pozostaje aktywny zawodowo przy kluczowych transmisjach piłkarskich w TVP. Z tego powodu wielu kibiców miało nadzieję, że turniej w 2026 roku nie będzie pod tym względem żadnym wyjątkiem. Dziennikarz postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości, udzielając wyczerpującego komentarza redakcji WP SportoweFakty.
„Nie chcę robić z tego sensacji ani wielkiej sprawy. Powiem tak: dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Z mundialem pożegnałem się cztery lata wcześniej w Katarze, staram się być konsekwentny" - podkreślił legendarny komentator.
Odrzucenie szansy na powrót nie było dla niego łatwym procesem, zwłaszcza że władze Telewizji Polskiej wyszły z inicjatywą symbolicznego, pojedynczego występu na nadchodzącej imprezie.
„Miałem propozycję, żeby zrobić choćby mecz otwarcia. Nie ukrywam, biłem się z myślami. W Katarze powiedziałem »A«, choć wiem, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Być może przekonałbym się do innej decyzji, gdyby na mundialu była Polska. Inaczej przeżywasz turniej, jeżeli gra w nim twoja reprezentacja. Dotyczy to wszystkich Polaków, bo serca mamy biało-czerwone" - przyznał.
Taka decyzja nie oznacza jednak, że niespełna 75-latka zabraknie w telewizji podczas całego piłkarskiego święta. Bardzo prawdopodobne jest, że Dariusz Szpakowski uświetni transmisje swoją obecnością jako ekspert w studiu meczowym TVP, zostawiając komentowanie widowisk w rękach młodszych współpracowników ze stacji.
Pełna lista komentatorów TVP na mistrzostwa świata 2026
- Mateusz Borek
- Grzegorz Mielcarski
- Jacek Laskowski
- Robert Podoliński
- Szymon Borczuch
- Hubert Bugaj
- Frank Dzieniecki
- Marcin Feddek
- Radosław Gilewicz
- Maciej Iwański
- Rafał Kędzior
- Sławomir Kwiatkowski
- Krzysztof Lenarczyk
- Jan Micygiewicz
- Dominik Pasternak
- Maciej Piotrowski
- Aleksander Roj
- Jonasz Zasowski