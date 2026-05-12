Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu! Na jaw wyszły powody absencji

Kamil Heppen
2026-05-12 21:43

Dariusz Szpakowski, niekwestionowana ikona polskiego dziennikarstwa sportowego, nie skomentuje meczów podczas zbliżających się mistrzostw świata w 2026 roku! Choć fani wciąż słyszą jego głos przy okazji ważnych spotkań na antenie TVP, zabrakło go na oficjalnej liście komentatorów turnieju. W rozmowie z serwisem WP SportoweFakty zdradził, co stoi za tą ostateczną decyzją.

  • Telewizja Polska opublikowała oficjalne zestawienie 18 komentatorów, którzy zrelacjonują nadchodzące mistrzostwa świata w piłce nożnej.
  • W tym gronie zabrakło Dariusza Szpakowskiego.
  • Legendarny dziennikarz postanowił odnieść się do tej sytuacji, szczegółowo tłumacząc swoje motywy w wywiadzie dla serwisu WP SportoweFakty.

Dariusz Szpakowski o braku powołania na MŚ 2026 w TVP

Pominięcie Dariusza Szpakowskiego w kadrze dziennikarskiej na zbliżający się mundial stanowi dla części widzów duże zaskoczenie. Choć zasłużony komentator oficjalnie zakończył swoją mundialową drogę cztery lata temu, relacjonując finał w Katarze pomiędzy Argentyną a Francją, wciąż pozostaje aktywny zawodowo przy kluczowych transmisjach piłkarskich w TVP. Z tego powodu wielu kibiców miało nadzieję, że turniej w 2026 roku nie będzie pod tym względem żadnym wyjątkiem. Dziennikarz postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości, udzielając wyczerpującego komentarza redakcji WP SportoweFakty.

„Nie chcę robić z tego sensacji ani wielkiej sprawy. Powiem tak: dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Z mundialem pożegnałem się cztery lata wcześniej w Katarze, staram się być konsekwentny" - podkreślił legendarny komentator.

Odrzucenie szansy na powrót nie było dla niego łatwym procesem, zwłaszcza że władze Telewizji Polskiej wyszły z inicjatywą symbolicznego, pojedynczego występu na nadchodzącej imprezie.

Miałem propozycję, żeby zrobić choćby mecz otwarcia. Nie ukrywam, biłem się z myślami. W Katarze powiedziałem »A«, choć wiem, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Być może przekonałbym się do innej decyzji, gdyby na mundialu była Polska. Inaczej przeżywasz turniej, jeżeli gra w nim twoja reprezentacja. Dotyczy to wszystkich Polaków, bo serca mamy biało-czerwone" - przyznał.

Taka decyzja nie oznacza jednak, że niespełna 75-latka zabraknie w telewizji podczas całego piłkarskiego święta. Bardzo prawdopodobne jest, że Dariusz Szpakowski uświetni transmisje swoją obecnością jako ekspert w studiu meczowym TVP, zostawiając komentowanie widowisk w rękach młodszych współpracowników ze stacji.

Pełna lista komentatorów TVP na mistrzostwa świata 2026

  • Mateusz Borek
  • Grzegorz Mielcarski
  • Jacek Laskowski
  • Robert Podoliński
  • Szymon Borczuch
  • Hubert Bugaj
  • Frank Dzieniecki
  • Marcin Feddek
  • Radosław Gilewicz
  • Maciej Iwański
  • Rafał Kędzior
  • Sławomir Kwiatkowski
  • Krzysztof Lenarczyk
  • Jan Micygiewicz
  • Dominik Pasternak
  • Maciej Piotrowski
  • Aleksander Roj
  • Jonasz Zasowski
