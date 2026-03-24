Satoshi z Mołdawii ocenił polskie występy na Eurowizji. Steczkowska, Blanka, Szpak czy Cleo? Wybrał faworyta!

Tak Satoshi ocenił Justynę Steczkowską

Satoshi rozmawiał z Adrianem Rybakiem z ESKI, który pokazał mu cztery występy polskich reprezentantów na Eurowizji. Na pierwszy ogień poszła nasza ostatnia uczestniczka konkursu, czyli Justyna Steczkowska. Jak powiedział mołdawski artysta, jej występ był "bardzo polski".

To takie polskie. Wygląda i brzmi jak Polska na Eurowizji. Diva, diva! - mówił Satoshi.

ESKA - WYWIAD Z REPREZENTANTEM MOŁDAWII EUROWIZJA 2026

Tegoroczny reprezentant Mołdawii nie był jednak wielkim fanem smoka w wizualizacjach, ale za to wrażenie zrobiło na nim podnoszenie.

Cóż, smok to chyba dla mnie za dużo, ale to podnoszenie jest epickie.

Satoshi docenił przebój Blanki

Satoshi wypowiedział się bardzo pozytywnie o występie Blanki dla Eurowizji 2023. Jak się okazało w trakcie rozmowy, artysta pamiętał to show i nie dziwi się, że piosenka "Solo" stała się wielkim hitem.

Znam "Solo" Blanki, oczywiście. To na pewno hit radiowy. Jest taka ładna. To piosenka, która mogłaby być grana wszędzie, w każdym kontekście - ocenił Satoshi.

Pamiętał też Michała Szpaka!

Blanka nie była jedyną artystką pamiętaną przez Satoshiego. Kojarzył też występ Michała Szpaka z Eurowizji 2016 i nie dziwi się, że zajął 3. miejsce w głosowaniu widzów.

Znam to. Dobrze pamiętam tę piosenkę. I ten strój jest bardzo pamiętny. To dobra ballada popowa. Brzmi jak coś z dzieciństwa, co oglądałem w telewizji. Przypomina mi te klasyczne, staromodne koncerty.

Cleo i słowianki skradły jego serce!

Ostatni występ, który obejrzał Satoshi, to "My Słownianie" w wykonaniu Cleo. Nasza reprezentantka z Eurowizji 2014 najbardziej go zachwyciła!. "Bez wątpienia ten najlepszy" - powiedział Satoshi zapytany o faworyta spośród obejrzanej czwórki.

To mój klimat. Zdecydowanie. To trochę "Hora din Moldova" Nelly Ciobanu. Naturalne w stu procentach. I jest nawet trochę seks. Wow - zachwycał się Satoshi.

Kim jest Satoshi?

Satoshi to piosenkarz, autor tekstów i raper pochodzący z miasta Kaguł w południowo-zachodniej Mołdawii. Początkowo rozwijał swoją pasję do muzyki, samodzielnie ucząc się gry na perkusji. Swój projekt artystyczny Satoshi rozpoczął w 2019 roku i od tego czasu wydał trzy albumy oraz wiele przebojowych singli. Popularność jego muzyki sprawiła, że mógł koncertować w Mołdawii, Rumunii i poza ich granicami, a swój pierwszy koncert w Londynie zagrał w 2024 roku. Na Eurowizji 2026 Satoshi wystąpi z piosenką "Viva, Moldova!".