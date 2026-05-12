30 lat Wing Tsun w Polsce. Wyjątkowe święto sztuki walki, którą rozsławił sam Bruce Lee

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-05-12 22:12

10 maja w warszawskiej Fabryce Norblina świętowano 30-lecie Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu. Wyjątkowa gala przyciągnęła mistrzów i uczniów tej unikalnej sztuki walki, podsumowując trzy dekady jej rozwoju w kraju. Wydarzenie stało się doskonałą przestrzenią do ukazania zarówno filozofii, jak i bojowej skuteczności systemu Wing Tsun.

Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu
Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu Gala Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun Kung Fu
Galeria zdjęć 4

Pokazy Wing Tsun w Warszawie

Reprezentanci polskich szkół Wing Tsun, a także goście przybyli z Węgier, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich, dali kilkanaście pokazów ilustrujących tę technikę walki. Każda z prezentacji eksponowała specyficzne cechy systemu. Zgromadzeni mogli zobaczyć szybkie uderzenia, dynamiczną pracę nóg i skomplikowane techniki z partnerem, takie jak „lepiące się ręce” (Chi Sao). Widzowie na własne oczy przekonali się, dlaczego Wing Tsun uchodzi za niezwykle skuteczne narzędzie samoobrony.

Jubileuszowa gala Wing Tsun w Fabryce Norblina: Święto sztuki walki, którą rozsławił Bruce Lee

Wing Tsun – dziedzictwo Shaolin i spryt zamiast siły

Wing Tsun to odmiana kung fu pochodząca z legendarnego klasztoru Shaolin. Zgodnie z podaniami, jej twórczynią była mniszka Ng Mui. Jej celem było stworzenie stylu, który pozwoli na obronę bez używania ogromnej siły fizycznej czy imponującej postury. Z tego względu w Wing Tsun liczy się spryt, odpowiednia technika i zwinność, umożliwiające pokonanie znacznie silniejszego rywala. Filozofia tego stylu opiera się m.in. na kontrolowaniu linii centralnej, jednoczesnym ataku i obronie oraz maksymalnej ekonomii ruchów, co sprawdza się w rzeczywistych walkach.

Robi wielką karierę, a nie ma matury! Cała prawda o wykształceniu Julii Szeremety

Każdy Polak może być jak Bruce Lee
Galeria zdjęć 2

Yip Man i Bruce Lee: ikony Wing Tsun

Światową sławę Wing Tsun zawdzięcza głównie dwóm postaciom. Najsłynniejszymi mistrzami byli Yip Man oraz jego podopieczny, ikona kina sztuk walki, Bruce Lee. To właśnie Yip Man w Hongkongu zaczął masowo nauczać tego stylu, tworząc elitę nowych instruktorów. Jego najsłynniejszy uczeń, Bruce Lee, wplótł techniki Wing Tsun w swój własny system Jeet Kune Do, udowadniając na ekranach kin na całym świecie, jak bardzo są one skuteczne.

Piękna Polka została mistrzynią świata! Młoda zawodniczka pisała o „kłodach pod nogi”

Wszyscy pokochali jego filmy. Bruce Lee kończyłby dzisiaj 84 lata. Jak dobrze znasz jego historię? [QUIZ]
Pytanie 1 z 8
Gdzie urodził się Bruce Lee?

Autentyczność Wing Tsun dzięki globalnym strukturom

Polskie Stowarzyszenie WT funkcjonuje w ramach międzynarodowej sieci, co gwarantuje najwyższą jakość treningów i zgodność z historycznym przekazem. Polska organizacja należy do Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Wing Tsun (EEWTO), które stanowi filar International Wing Tsun Association. IWTA zostało powołane do życia w 1973 roku w Hongkongu przez profesora Si-Jo Leung Tinga – ostatniego prywatnego ucznia mistrza Yip Mana. Obecnie jest to największa na świecie profesjonalna organizacja kung fu, skupiająca szkoły w ponad 60 państwach.

Ogromna tragedia! Nie żyje 15-letnia wojowniczka. Była polską nadzieją sportów walki

Pionierzy Wing Tsun w Polsce i Europie uhonorowani

Podczas jubileuszu wyróżniono osoby zasłużone dla rozwoju Wing Tsun w Europie Wschodniej i w Polsce. W uroczystości, a także w finałowym pokazie, wziął udział Si-Kung Norbert Maday (10. stopień mistrzowski) – przewodniczący EEWTO, będący bezpośrednim uczniem Si-Jo Leung Tinga, od lat 80. tworzący struktury stylu w tym regionie. Towarzyszyli mu najbardziej doświadczeni polscy mistrzowie: Sifu Marek Mikulski i Dariusz Gradowski, obaj posiadający 7. stopień mistrzowski. Ich obecność nadała gali wyjątkowy charakter, symbolicznie łącząc różne generacje pasjonatów i ekspertów tej sztuki walki.

Krwawa walka Dubois - Wardley! Mistrz świata zmasakrowany, zdjęcia dla ludzi o mocnych nerwach!

sporty walki
Fabryka Norblina
WARSZAWA.