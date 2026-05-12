30 lat Wing Tsun w Polsce. Wyjątkowe święto sztuki walki, którą rozsławił sam Bruce Lee

Pokazy Wing Tsun w Warszawie

Reprezentanci polskich szkół Wing Tsun, a także goście przybyli z Węgier, Wielkiej Brytanii i krajów bałtyckich, dali kilkanaście pokazów ilustrujących tę technikę walki. Każda z prezentacji eksponowała specyficzne cechy systemu. Zgromadzeni mogli zobaczyć szybkie uderzenia, dynamiczną pracę nóg i skomplikowane techniki z partnerem, takie jak „lepiące się ręce” (Chi Sao). Widzowie na własne oczy przekonali się, dlaczego Wing Tsun uchodzi za niezwykle skuteczne narzędzie samoobrony.

Jubileuszowa gala Wing Tsun w Fabryce Norblina: Święto sztuki walki, którą rozsławił Bruce Lee

Wing Tsun – dziedzictwo Shaolin i spryt zamiast siły

Wing Tsun to odmiana kung fu pochodząca z legendarnego klasztoru Shaolin. Zgodnie z podaniami, jej twórczynią była mniszka Ng Mui. Jej celem było stworzenie stylu, który pozwoli na obronę bez używania ogromnej siły fizycznej czy imponującej postury. Z tego względu w Wing Tsun liczy się spryt, odpowiednia technika i zwinność, umożliwiające pokonanie znacznie silniejszego rywala. Filozofia tego stylu opiera się m.in. na kontrolowaniu linii centralnej, jednoczesnym ataku i obronie oraz maksymalnej ekonomii ruchów, co sprawdza się w rzeczywistych walkach.

Yip Man i Bruce Lee: ikony Wing Tsun

Światową sławę Wing Tsun zawdzięcza głównie dwóm postaciom. Najsłynniejszymi mistrzami byli Yip Man oraz jego podopieczny, ikona kina sztuk walki, Bruce Lee. To właśnie Yip Man w Hongkongu zaczął masowo nauczać tego stylu, tworząc elitę nowych instruktorów. Jego najsłynniejszy uczeń, Bruce Lee, wplótł techniki Wing Tsun w swój własny system Jeet Kune Do, udowadniając na ekranach kin na całym świecie, jak bardzo są one skuteczne.

Autentyczność Wing Tsun dzięki globalnym strukturom

Polskie Stowarzyszenie WT funkcjonuje w ramach międzynarodowej sieci, co gwarantuje najwyższą jakość treningów i zgodność z historycznym przekazem. Polska organizacja należy do Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Wing Tsun (EEWTO), które stanowi filar International Wing Tsun Association. IWTA zostało powołane do życia w 1973 roku w Hongkongu przez profesora Si-Jo Leung Tinga – ostatniego prywatnego ucznia mistrza Yip Mana. Obecnie jest to największa na świecie profesjonalna organizacja kung fu, skupiająca szkoły w ponad 60 państwach.

Pionierzy Wing Tsun w Polsce i Europie uhonorowani

Podczas jubileuszu wyróżniono osoby zasłużone dla rozwoju Wing Tsun w Europie Wschodniej i w Polsce. W uroczystości, a także w finałowym pokazie, wziął udział Si-Kung Norbert Maday (10. stopień mistrzowski) – przewodniczący EEWTO, będący bezpośrednim uczniem Si-Jo Leung Tinga, od lat 80. tworzący struktury stylu w tym regionie. Towarzyszyli mu najbardziej doświadczeni polscy mistrzowie: Sifu Marek Mikulski i Dariusz Gradowski, obaj posiadający 7. stopień mistrzowski. Ich obecność nadała gali wyjątkowy charakter, symbolicznie łącząc różne generacje pasjonatów i ekspertów tej sztuki walki.

