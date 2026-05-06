Michael Ostrowski - kim jest prowadzący Eurowizji 2026? Czy ma polskie pochodzenie?

Kim jest Michael Ostrowski?

Michael Ostrowski, pochodzący z Leoben w Austrii, jest aktorem filmowym i telewizyjnym, a także popularnym prezenterem. Jest znany przede wszystkim z ról komediowych. Napisał również scenariusze do kilku filmów, a także zasiadał na fotelu reżysera. Ponadto wystąpił w wielu serialach telewizyjnych. Przełom w jego karierze nastąpił w 2004 roku dzięki filmowi "Nacktschnecken", który stał się jednym z najbardziej austriackich filmów tamtego roku. Obecnie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Austrii i regularnie pracuje jako prezenter, prowadząc wydarzenia takie jak Nagroda Teatralna Nestroya czy Amadeus Awards. Za prowadzenie programu "100 Years of Radio" Michael otrzymał austriacką nagrodę telewizyjną Romy.

Czy Michael Ostrowski ma polskie pochodzenie?

Polscy widzowie Konkursu Piosenki Eurowizji mogą się zastanawiać, czy prowadzący koncertów jest Polakiem. Może na to wskazywać jego nazwisko. Nie ma jednak żadnych informacji na temat jego polskiego pochodzenia. Ważną informacją jest, że prowadzący tak naprawdę nie nazywa się Michael Ostrowski, a... Michael Stockinger. Ostrowski to jego pseudonim artystyczny. Zdecydował się na medialną zmianę nazwiska, ponieważ w Austrii jest już inny znany aktor Michael Stockinger.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.