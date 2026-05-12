Lewandowski tańczył na studniówce z córką Tomaszewskiego! Tak wyglądała w młodości

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski oraz obecna gwiazda telewizji wspólnie zatańczyli podczas balu maturalnego. Robert Lewandowski ujawnił ten nieznany wcześniej fakt w trakcie poniedziałkowego świętowania mistrzostwa przez zawodników FC Barcelony. Napastnik wspólnie z Wojciechem Szczęsnym niespodziewanie dołączył do relacji na żywo prowadzonej przez „Kanał Sportowy”. Celebrujący sukces gracze pozwolili sobie na parodię Jana Tomaszewskiego, po czym kapitan kadry zaskoczył ze szkolną anegdotą!

Małgorzata Tomaszewska i Robert Lewandowski tańczyli na szkolnym balu

- Ja mam taką historię. Czekaj, ja tego nie mówiłem. Wiesz, że Jan Tomaszewski był na mojej studniówce? - rzucił Lewandowski do Szczęsnego.

- A, bo była jego córka - odparł bramkarz.

- Dokładnie. I ja tańczyłem z nią. A nie wiem, czy Jan Tomaszewski to wie. Serdecznie pozdrawiamy Janka Tomaszewskiego i Małgosię - wyznał roześmiany "Lewy".

Znakomity bramkarz polskiej kadry narodowej odniósł się do tych słów dzień później podczas specjalnej transmisji na kanale „Super Express Sport”. Z kolei jego córka Małgorzata opowiedziała o tamtym wydarzeniu w rozmowie z redakcją portalu „Pudelek”:

- Chodziliśmy do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, byliśmy w równoległych klasach. Poloneza tańczyłam z Szyną — Marcinem Kulczykiem (przyjacielem Roberta), bo byliśmy najwyższą parą. A zaraz za nami był Robert i rzeczywiście przy przejściach tańczyliśmy razem. Mam to chyba na kasecie VHS. Bardzo zabawny filmik i miłe wspomnienia. Ściskam mocno i gratuluję chłopakom sukcesu! - opowiedziała Tomaszewska.

Absolwenci tego samego liceum zrobili imponujące kariery w swoich branżach. Prezenterka telewizyjna przyznała w przeszłości, że w czasach szkolnych dorastający zawodnik nie uchodził za duszę towarzystwa.

- Robert był bardzo cichy, a ja byłam gadułą, taką, jaką jestem dziś. Więc energie były zupełnie inne. [...] Robert, tak jak go pamiętam i odbieram, był bardzo pracowitym człowiekiem już od samego początku, którego chyba nie zobaczyło się na imprezach razem z resztą swoich kolegów - powiedziała Tomaszewska "Plejadzie" w 2022 roku.

W załączonej galerii znajdziesz archiwalne fotografie Małgorzaty Tomaszewskiej z czasów młodości.