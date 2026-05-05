Victoria Swarovski - kim jest prowadząca Eurowizji 2026? Jej rodzina zdobyła fortunę dzięki słynnej biżuterii!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-05 15:30

Victoria Swarovski to gospodyni półfinałów i finału Eurowizji 2026. Austriacka gwiazda nie jest znana tylko jako prezenterka telewizyjna. Jej nazwisko to nie jest przypadek. Victoria jest dziedziczką firmy, która odpowiada za biżuterię ze słynnymi kryształkami. Jej rodzina to słynni Swarovscy! Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Victoria Swarovski
Victoria Swarovski Victoria Swarovski Victoria Swarovski Victoria Swarovski
Galeria zdjęć 20

Victoria Swarovski - kariera telewizyjna

Victoria Swarovski, pochodząca z Innsbrucku w Tyrolu w Austrii, jest prezenterką telewizyjną, przedsiębiorczynią, modelką, projektantką i piosenkarką. Członkini światowej sławy rodziny Swarovskich zdecydowała się obrać ścieżkę zawodową niezależną od rodzinnego biznesu. W wieku 16 lat podpisała swój pierwszy kontrakt muzyczny z Sony Music i wydała kilka singli. W wieku 18 lat przeniosła się do Los Angeles, gdzie współpracowała m.in. z nagrodzoną Grammy autorką piosenek Diane Warren oraz innymi czołowymi twórcami muzycznymi. Swój wielki przełom świętowała w 2016 roku, wygrywając popularny program telewizyjny "Let’s Dance", czyli niemiecką wersję "Tańca z gwiazdami". Wkrótce została najmłodszą jurorką w historii innego programu telewizyjnego – "Das Supertalent". Od 2018 roku jest prowadzącą "Let’s Dance". Do jej innych telewizyjnych osiągnięć należy prowadzenie "100 Years Disney Show" oraz gali Bambi – jednej z najbardziej prestiżowych europejskich nagród w branży rozrywkowej. 

ZOBACZ TAKŻE: ABBA podbiła świat po Eurowizji. Ten występ zmienił historię muzyki pop

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Victoria Swarovski - biznesy

Równolegle z karierą telewizyjną, w 2020 roku Victoria założyła własną markę kosmetyczną ORIMEI. Jako modelka pojawiała się na okładkach licznych krajowych i międzynarodowych magazynów, takich jak Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style oraz Forbes. Jako rodowita Tyrolka zaprojektowała również kilka kolekcji dirndli i ubrań, a także akcesoriów. 

Victoria Swarovski
Galeria zdjęć 20

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.

Eurowizja 2026