Victoria Swarovski - kim jest prowadząca Eurowizji 2026? Jej rodzina zdobyła fortunę dzięki słynnej biżuterii!

Victoria Swarovski - kariera telewizyjna

Victoria Swarovski, pochodząca z Innsbrucku w Tyrolu w Austrii, jest prezenterką telewizyjną, przedsiębiorczynią, modelką, projektantką i piosenkarką. Członkini światowej sławy rodziny Swarovskich zdecydowała się obrać ścieżkę zawodową niezależną od rodzinnego biznesu. W wieku 16 lat podpisała swój pierwszy kontrakt muzyczny z Sony Music i wydała kilka singli. W wieku 18 lat przeniosła się do Los Angeles, gdzie współpracowała m.in. z nagrodzoną Grammy autorką piosenek Diane Warren oraz innymi czołowymi twórcami muzycznymi. Swój wielki przełom świętowała w 2016 roku, wygrywając popularny program telewizyjny "Let’s Dance", czyli niemiecką wersję "Tańca z gwiazdami". Wkrótce została najmłodszą jurorką w historii innego programu telewizyjnego – "Das Supertalent". Od 2018 roku jest prowadzącą "Let’s Dance". Do jej innych telewizyjnych osiągnięć należy prowadzenie "100 Years Disney Show" oraz gali Bambi – jednej z najbardziej prestiżowych europejskich nagród w branży rozrywkowej.

ZOBACZ TAKŻE: ABBA podbiła świat po Eurowizji. Ten występ zmienił historię muzyki pop

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Victoria Swarovski - biznesy

Równolegle z karierą telewizyjną, w 2020 roku Victoria założyła własną markę kosmetyczną ORIMEI. Jako modelka pojawiała się na okładkach licznych krajowych i międzynarodowych magazynów, takich jak Glamour, ELLE, L’Officiel, Gala Style oraz Forbes. Jako rodowita Tyrolka zaprojektowała również kilka kolekcji dirndli i ubrań, a także akcesoriów.

20

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.