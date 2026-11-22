Polały się kolejne łzy radości, wzruszenia i rozczarowania. W półfinale programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" poznaliśmy werdykt jury i widzów przed telewizorami. Wiemy już, kto zatańczy w ostatnim odcinku, by powalczyć o Kryształową Kulę, a kto musiał się obejść smakiem przed samym finałem.

"Taniec z Gwiazdami" na finiszu. W półfinale poprzeczka była bardzo wysoko

W ćwierćfinale jurorzy i telewidzowie ocenili po dwa występy - w standardowych duetach oraz w tercetach z gośćmi specjalnymi. Ostatecznie, zsumowanie głosów z dwóch odcinków zdecydowało, że do półfinału nie przeszli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna. Tym razem poprzeczka była zawieszona jeszcze wyżej. Jak zapowiedział Polsat, na uczestników czekały występy solowe i to improwizowane - do muzyki, której wcześniej nie znali.

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Walka była zacięta, a jury w składzie Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović standardowo podzieliło się przemyśleniami: pochwałami, jak i cennymi uwagami. Musiały też paść oceny, które w zsumowaniu z wynikami głosowania SMS i internetowego dały wyniki. Prowadzący ogłosili na zakończenie wieczoru, że z programu odpadają Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.

Punktacja jury była następująca:

Dominik Rupiński i Estelle François - 10+40=50 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy – 8+ 40= 48 punktów

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz – 6+ 38=44 punkty

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 4+ 37=41 punktów

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 2+ 33=35 punkt

W dogrywce zatańczyły następujące pary:

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Za nami półfinał, a to oznacza, że w najbliższą niedzielę obejrzymy już ostatni odcinek tej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Kandydatami do Kryształowej Kuli są następujące pary:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Helena Englert i Roman Osadchiy

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Te pary pożegnały się natomiast z programem:

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