Polały się kolejne łzy radości, wzruszenia i rozczarowania. W półfinale programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" poznaliśmy werdykt jury i widzów przed telewizorami. Wiemy już, kto zatańczy w ostatnim odcinku, by powalczyć o Kryształową Kulę, a kto musiał się obejść smakiem przed samym finałem.
"Taniec z Gwiazdami" na finiszu. W półfinale poprzeczka była bardzo wysoko
W ćwierćfinale jurorzy i telewidzowie ocenili po dwa występy - w standardowych duetach oraz w tercetach z gośćmi specjalnymi. Ostatecznie, zsumowanie głosów z dwóch odcinków zdecydowało, że do półfinału nie przeszli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna. Tym razem poprzeczka była zawieszona jeszcze wyżej. Jak zapowiedział Polsat, na uczestników czekały występy solowe i to improwizowane - do muzyki, której wcześniej nie znali.
Kto dzisiaj odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? 22 listopada poznaliśmy finalistów
Walka była zacięta, a jury w składzie Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović standardowo podzieliło się przemyśleniami: pochwałami, jak i cennymi uwagami. Musiały też paść oceny, które w zsumowaniu z wynikami głosowania SMS i internetowego dały wyniki. Prowadzący ogłosili na zakończenie wieczoru, że z programu odpadają Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.
Punktacja jury była następująca:
- Dominik Rupiński i Estelle François - 10+40=50 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 8+ 40= 48 punktów
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz – 6+ 38=44 punkty
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 4+ 37=41 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 2+ 33=35 punkt
W dogrywce zatańczyły następujące pary:
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki
Za nami półfinał, a to oznacza, że w najbliższą niedzielę obejrzymy już ostatni odcinek tej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Kandydatami do Kryształowej Kuli są następujące pary:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Te pary pożegnały się natomiast z programem:
- 5. miejsce - Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.