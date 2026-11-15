"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 15.11.2026? W ćwierćfinale nie było litości

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W minionym tygodniu, w odcinku przypadającym na Wszystkich Świętych, pary zatańczyły do utworów ikony polskiej piosenki - Ireny Santor. Legendarna wokalistka uświetniła obecnością wieczór, a w jury wyjątkowo zasiadła była pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska. Panie poprosiły, by nikt nie pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami", ale tym razem, w ćwierćfinale, tak łagodnie nie było.
"Taniec z Gwiazdami" - zamiast duetów występy w trójkach
Na parkiecie zaprezentowało się sześć par, a więc dokładnie połowa początkowej stawki. Jesienny sezon programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" dostarczył nam jak dotąd wielu wzruszeń, w tym w odcinku rodzinnym. Tym razem pary również zaprosiły do swoich występów dodatkowe osoby - znane nam ze świata sportu, mediów społecznościowych czy show-biznesu.
Zatańczyli:
- Helena Englert i Roman Osadchiy oraz aktorka Magdalena Boczarska
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka oraz aktorka kabaretowa Agnieszka Litwin
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz oraz scenarzysta Marek Modzelewski
- Dominik Rupiński i Estelle François oraz influencerka Żaklina Ta Dinh
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna oraz piosenkarz Kuba Szmajkowski
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz oraz mistrz sztuk walki Jan Błachowicz.
Kto odpadł dzisiaj? To oni nie wystąpią w półfinale
Wszystkie występy oceniło jury programu w składzie Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Wielkich emocji w związku z punktacją standardowo nie brakowało, ale przecież trzeba było ją dodać do głosów zachowanych z poprzedniego odcinka. Po podliczeniu wszystkich wyników od jurorów i telewidzów zapadła decyzja o tym, kto odpadnie, a kto zatańczy w półfinale. Prowadzący ogłosili, że z programu odpadli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.
Łączna punktacja jurorów była następująca:
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 158 punktów (78+80)
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 154 punkty (74+80)
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 150 punktów (76+74)
- Dominik Rupiński i Estelle François - 138 punktów (75+63)
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 136 punktów (61+75)
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 132 punkty (68+64)
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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - wyniki aktualne
Za nami ćwierćfinał, a to oznacza, że "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zakończy się już za dwa tygodnie. O tym, kto zgarnie Kryształową Kulę, zdecydują tradycyjnie jurorzy i telewidzowie w głosowaniu SMS oraz internetowym. Aktualnie w programie pozostają:
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
Do tej pory z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" pożegnali się zaś:
- 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.