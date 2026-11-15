"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 15.11.2026? W ćwierćfinale nie było litości

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-15 22:44

Ćwierćfinał programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" za nami! Głosy jurorów i widzów z dwóch odcinków zostały ostatecznie podliczone, a bezlitosna decyzja o tym, kto pożegna się z show tuż przed walką o finał, musiała zapaść. Tym razem pary zatańczyły w wyjątkowym towarzystwie. Kto odpadł?

W minionym tygodniu, w odcinku przypadającym na Wszystkich Świętych, pary zatańczyły do utworów ikony polskiej piosenki - Ireny Santor. Legendarna wokalistka uświetniła obecnością wieczór, a w jury wyjątkowo zasiadła była pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska. Panie poprosiły, by nikt nie pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami", ale tym razem, w ćwierćfinale, tak łagodnie nie było.

"Taniec z Gwiazdami" - zamiast duetów występy w trójkach

Na parkiecie zaprezentowało się sześć par, a więc dokładnie połowa początkowej stawki. Jesienny sezon programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" dostarczył nam jak dotąd wielu wzruszeń, w tym w odcinku rodzinnym. Tym razem pary również zaprosiły do swoich występów dodatkowe osoby - znane nam ze świata sportu, mediów społecznościowych czy show-biznesu.

Zatańczyli:

  • Helena Englert i Roman Osadchiy oraz aktorka Magdalena Boczarska
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka oraz aktorka kabaretowa Agnieszka Litwin
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz oraz scenarzysta Marek Modzelewski
  • Dominik Rupiński i Estelle François oraz influencerka Żaklina Ta Dinh
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna oraz piosenkarz Kuba Szmajkowski
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz oraz mistrz sztuk walki Jan Błachowicz.

Kto odpadł dzisiaj? To oni nie wystąpią w półfinale

Wszystkie występy oceniło jury programu w składzie Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Wielkich emocji w związku z punktacją standardowo nie brakowało, ale przecież trzeba było ją dodać do głosów zachowanych z poprzedniego odcinka. Po podliczeniu wszystkich wyników od jurorów i telewidzów zapadła decyzja o tym, kto odpadnie, a kto zatańczy w półfinale. Prowadzący ogłosili, że z programu odpadli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.

Łączna punktacja jurorów była następująca:

  1. Helena Englert i Roman Osadchiy - 158 punktów (78+80)
  2. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 154 punkty (74+80)
  3. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 150 punktów (76+74)
  4. Dominik Rupiński i Estelle François - 138 punktów (75+63)
  5. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 136 punktów (61+75)
  6. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 132 punkty (68+64)
Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz tańczą na parkiecie w żółtych światłach. O ćwierćfinale programu przeczytasz na Eska.
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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - wyniki aktualne

Za nami ćwierćfinał, a to oznacza, że "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zakończy się już za dwa tygodnie. O tym, kto zgarnie Kryształową Kulę, zdecydują tradycyjnie jurorzy i telewidzowie w głosowaniu SMS oraz internetowym. Aktualnie w programie pozostają:

  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Do tej pory z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" pożegnali się zaś:

  • 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska
  • 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
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