"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 15.11.2026? W ćwierćfinale nie było litości

W minionym tygodniu, w odcinku przypadającym na Wszystkich Świętych, pary zatańczyły do utworów ikony polskiej piosenki - Ireny Santor. Legendarna wokalistka uświetniła obecnością wieczór, a w jury wyjątkowo zasiadła była pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska. Panie poprosiły, by nikt nie pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami", ale tym razem, w ćwierćfinale, tak łagodnie nie było.

"Taniec z Gwiazdami" - zamiast duetów występy w trójkach

Na parkiecie zaprezentowało się sześć par, a więc dokładnie połowa początkowej stawki. Jesienny sezon programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" dostarczył nam jak dotąd wielu wzruszeń, w tym w odcinku rodzinnym. Tym razem pary również zaprosiły do swoich występów dodatkowe osoby - znane nam ze świata sportu, mediów społecznościowych czy show-biznesu.

Zatańczyli:

Helena Englert i Roman Osadchiy oraz aktorka Magdalena Boczarska

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka oraz aktorka kabaretowa Agnieszka Litwin

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz oraz scenarzysta Marek Modzelewski

Dominik Rupiński i Estelle François oraz influencerka Żaklina Ta Dinh

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna oraz piosenkarz Kuba Szmajkowski

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz oraz mistrz sztuk walki Jan Błachowicz.

Kto odpadł dzisiaj? To oni nie wystąpią w półfinale

Wszystkie występy oceniło jury programu w składzie Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Wielkich emocji w związku z punktacją standardowo nie brakowało, ale przecież trzeba było ją dodać do głosów zachowanych z poprzedniego odcinka. Po podliczeniu wszystkich wyników od jurorów i telewidzów zapadła decyzja o tym, kto odpadnie, a kto zatańczy w półfinale. Prowadzący ogłosili, że z programu odpadli Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna.

Łączna punktacja jurorów była następująca:

Helena Englert i Roman Osadchiy - 158 punktów (78+80) Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 154 punkty (74+80) Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 150 punktów (76+74) Dominik Rupiński i Estelle François - 138 punktów (75+63) Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 136 punktów (61+75) Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 132 punkty (68+64)

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - wyniki aktualne

Za nami ćwierćfinał, a to oznacza, że "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zakończy się już za dwa tygodnie. O tym, kto zgarnie Kryształową Kulę, zdecydują tradycyjnie jurorzy i telewidzowie w głosowaniu SMS oraz internetowym. Aktualnie w programie pozostają:

Helena Englert i Roman Osadchiy

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Dominik Rupiński i Estelle François

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Do tej pory z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" pożegnali się zaś:

6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

7. miejsce - Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie