"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 13.09.2026? Po konkurencji Czarnej Mamby nie było litości dla uczestników

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Trwa 19. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat. Dwanaście par wystartowało w popularnym show, marząc o wywalczeniu dla siebie nie tylko nagrody pieniężnej, ale przede wszystkim - prestiżowej Kryształowej Kuli. W drugim odcinku część tych marzeń przepadła na dobre. Oto wyniki!
"Taniec z Gwiazdami" pełen wrażeń. Czarna Mamba surowo oceniła uczestników
W pierwszym odcinku 6 września wybrzmiały włoskie hity. Pary uczestników i ich trenerów rozgrzały parkiet Polsatu do czerwoności, ale emocje ostudzili jurorzy. Tak jak zapowiedziała Iwona Pavlović, padły wyjątkowo surowe noty. Nikt nie zdecydował się na przyznanie najwyższej punktacji, a liderzy tabeli zdobyli tylko po 28 na 40 możliwych punktów. Gwiazdy uspokoiły się, gdy padła informacja, że nikt nie odpadnie na razie z show.
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Głosy jurorów i widzów przeszły na drugi odcinek. Ten odbył się pod znakiem... "akademii Czarnej Mamby". Wyzwanie pod czujnym okiem przewodniczącej jury zakończyło się przetasowaniami w rankingu.
Kto odpadł z programu 13.09.2026?
Po podliczeniu wszystkich głosów od jurorów i widowni prowadzący ogłosili, że z "Tańcem z Gwiazdami" żegnają się Monika Borzym i Michał Kassin. Ceniona wokalistka jazzowa ze swoim partnerem uplasowała się tym samym na dwunastym miejscu, a po ogłoszeniu rozczarowującego werdyktu podziękowała za wspaniałą przygodę w programie.
Jurorzy zagłosowali następująco:
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów
Drugi odcinek:
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty
- Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów
Podsumowanie wyników z 1 i 2 odcinka:
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty
- Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - oni walczą o Kryształową Kulę
W grze pozostało dziś jedenaście par. Finalnie Kryształowa Kula będzie mogła trafić tylko do jednej z nich. Na głosy liczą następujące duety gwiazd i profesjonalistów:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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