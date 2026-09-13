"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 13.09.2026? Po konkurencji Czarnej Mamby nie było litości dla uczestników

Trwa 19. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat. Dwanaście par wystartowało w popularnym show, marząc o wywalczeniu dla siebie nie tylko nagrody pieniężnej, ale przede wszystkim - prestiżowej Kryształowej Kuli. W drugim odcinku część tych marzeń przepadła na dobre. Oto wyniki!

"Taniec z Gwiazdami" pełen wrażeń. Czarna Mamba surowo oceniła uczestników

W pierwszym odcinku 6 września wybrzmiały włoskie hity. Pary uczestników i ich trenerów rozgrzały parkiet Polsatu do czerwoności, ale emocje ostudzili jurorzy. Tak jak zapowiedziała Iwona Pavlović, padły wyjątkowo surowe noty. Nikt nie zdecydował się na przyznanie najwyższej punktacji, a liderzy tabeli zdobyli tylko po 28 na 40 możliwych punktów. Gwiazdy uspokoiły się, gdy padła informacja, że nikt nie odpadnie na razie z show.

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Głosy jurorów i widzów przeszły na drugi odcinek. Ten odbył się pod znakiem... "akademii Czarnej Mamby". Wyzwanie pod czujnym okiem przewodniczącej jury zakończyło się przetasowaniami w rankingu.

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Po podliczeniu wszystkich głosów od jurorów i widowni prowadzący ogłosili, że z "Tańcem z Gwiazdami" żegnają się Monika Borzym i Michał Kassin. Ceniona wokalistka jazzowa ze swoim partnerem uplasowała się tym samym na dwunastym miejscu, a po ogłoszeniu rozczarowującego werdyktu podziękowała za wspaniałą przygodę w programie.

Jurorzy zagłosowali następująco:

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów

Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów

Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty

Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty

Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Drugi odcinek:

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów

Podsumowanie wyników z 1 i 2 odcinka:

Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - oni walczą o Kryształową Kulę

W grze pozostało dziś jedenaście par. Finalnie Kryształowa Kula będzie mogła trafić tylko do jednej z nich. Na głosy liczą następujące duety gwiazd i profesjonalistów:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz