"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 13.09.2026? Po konkurencji Czarnej Mamby nie było litości dla uczestników

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 22:51

Za nami drugi odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Po tym, jak tydzień temu tradycyjnie nikt nie odpadł na samym starcie show, tym razem musiało już dojść do eliminacji. Uczestnicy zmierzyli się z wymagającą "akademią Czarnej Mamby", a zsumowane głosy z dwóch odcinków wyłoniły najsłabszych. Kto odpadł z show?

Trwa 19. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w telewizji Polsat. Dwanaście par wystartowało w popularnym show, marząc o wywalczeniu dla siebie nie tylko nagrody pieniężnej, ale przede wszystkim - prestiżowej Kryształowej Kuli. W drugim odcinku część tych marzeń przepadła na dobre. Oto wyniki!

"Taniec z Gwiazdami" pełen wrażeń. Czarna Mamba surowo oceniła uczestników

W pierwszym odcinku 6 września wybrzmiały włoskie hity. Pary uczestników i ich trenerów rozgrzały parkiet Polsatu do czerwoności, ale emocje ostudzili jurorzy. Tak jak zapowiedziała Iwona Pavlović, padły wyjątkowo surowe noty. Nikt nie zdecydował się na przyznanie najwyższej punktacji, a liderzy tabeli zdobyli tylko po 28 na 40 możliwych punktów. Gwiazdy uspokoiły się, gdy padła informacja, że nikt nie odpadnie na razie z show.

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Głosy jurorów i widzów przeszły na drugi odcinek. Ten odbył się pod znakiem... "akademii Czarnej Mamby". Wyzwanie pod czujnym okiem przewodniczącej jury zakończyło się przetasowaniami w rankingu.

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Kto odpadł z programu 13.09.2026?

Po podliczeniu wszystkich głosów od jurorów i widowni prowadzący ogłosili, że z "Tańcem z Gwiazdami" żegnają się Monika Borzym i Michał Kassin. Ceniona wokalistka jazzowa ze swoim partnerem uplasowała się tym samym na dwunastym miejscu, a po ogłoszeniu rozczarowującego werdyktu podziękowała za wspaniałą przygodę w programie.

Jurorzy zagłosowali następująco:

  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 28 punktów
  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 28 punktów
  • Dominik Rupiński i Estelle François - 26 punktów
  • Kaeyra i Kacper Rutka - 26 punktów
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 25 punktów
  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 23 punkty
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 23 punkty
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 22 punkty
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 22 punkty
  • Monika Borzym i Michał Kassin - 19 punktów
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 18 punktów
  • Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 14 punktów

Drugi odcinek:

  1. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 31 punktów
  2. Dominik Rupiński i Estelle François – 30 punktów
  3. Helena Englert i Roman Osadchiy – 30 punktów
  4. Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 26 punktów
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 25 punktów
  6. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 25 punktów
  7. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 24 punkty
  8. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 23 punkty
  9. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 22 punkty
  10. Kaeyra i Kacper Rutka – 22 punkty
  11. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 22 punkty
  12. Monika Borzym i Michał Kassin – 19 punktów

Podsumowanie wyników z 1 i 2 odcinka:

  1. Helena Englert i Roman Osadchiy – 58 punktów
  2. Dominik Rupiński i Estelle François – 56 punktów
  3. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 54 punkty
  4. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz – 50 punktów
  5. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska – 49 punktów
  6. Kaeyra i Kacper Rutka – 48 punktów
  7. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka – 48 punktów
  8. Matteo Brunetti i Izabela Skierska – 48 punktów
  9. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko – 44 punkty
  10. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna – 43 punkty
  11. Monika Borzym i Michał Kassin – 38 punktów
  12. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 37 punktów

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - oni walczą o Kryształową Kulę

W grze pozostało dziś jedenaście par. Finalnie Kryształowa Kula będzie mogła trafić tylko do jednej z nich. Na głosy liczą następujące duety gwiazd i profesjonalistów:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Dominik Rupiński i Estelle François
  7. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  8. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  9. Kaeyra i Kacper Rutka
  10. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  11. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji?
Jury programu Taniec z Gwiazdami siedzi przy stole jurorskim na tle publiczności. O wynikach show przeczytasz w Eska.
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