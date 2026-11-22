Piłkarze Legii Warszawa pokonali na wyjeździe Wisłę Płock 1:0 w meczu piętnastej kolejki ekstraklasy. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Łukasz Zjawiński w piątej minucie.

Drużyna gości oddała łącznie jedenaście strzałów, ale nie zdołała podwyższyć prowadzenia. Zawodnicy z Płocka dwukrotnie wybijali piłkę z linii bramkowej ratując swój zespół przed stratą kolejnych goli.

Komentarz trenera Legii Warszawa

Marek Papszun wyraził zadowolenie, że stołeczny zespół utrzymał przewagę i odniósł zasłużone zwycięstwo. Szkoleniowiec zwrócił uwagę, że historycznie jego drużyna notowała w Płocku negatywne wyniki.

„W poprzednich meczach nie dowoziliśmy prowadzenia”

– przypomniał trener Legii.

„To był dla nas bardzo ważny mecz, chcieliśmy przełamać negatywną serię na trudnym terenie. Patrząc historycznie, Legia miała tu ostatnio negatywne wyniki. Cieszę się nie tylko ze zwycięstwa, ale z tego, że dorośliśmy, nie odpuściliśmy wygranej, bo wcześniej z Piastem, Koroną i Cracovią nie dowieźliśmy”

– powiedział Papszun po zakończeniu spotkania.

„Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji i naprawdę jestem zadowolony. Trzeba też docenić umiejętność bronienia przez Płocczan, bo chyba cztery razy wybili piłkę z pustej bramki. To się rzadko zdarza w Ekstraklasie. Ale to też pokazuje, jak dochodziliśmy do czystych sytuacji”

– zaznaczył szkoleniowiec gości.

Ocena szkoleniowca Wisły Płock

Trener pokonanych Adam Majewski wskazał, że jego zespół w kolejnym meczu zbyt wcześnie stracił bramkę, co znacząco wpłynęło na przebieg gry.

„Trzeba szczerze i jasno sobie powiedzieć, że Legia wygrała zasłużenie. Stworzyła więcej sytuacji, wynik mógł być wyższy, my mieliśmy tak naprawdę 2-3 sytuacje, które mogły doprowadzić do remisu”

– skomentował postawę swojej drużyny Majewski.

„Legia jest dobrze zorganizowaną drużyną w defensywie, wyprowadzała kontrataki, po których stwarzała sobie więcej okazji do podwyższenia wyniku”

– wspomniał trener z Płocka.

Zapytany o to, nad czym jego piłkarze powinni pracować przed zbliżającym się spotkaniem z Górnikiem w Zabrzu, szkoleniowiec odparł krótko:

„Koncentrację w pierwszych minutach.”