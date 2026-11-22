Z ustaleń miejscowych organów ścigania wynika, że mundurowi namierzali Sacchettiego, ponieważ podejrzewali go o spowodowanie stłuczki oraz ucieczkę z miejsca wypadku. Po zlokalizowaniu należącego do niego auta stróże prawa rozpoczęli działania. Podczas akcji 37-letni mężczyzna odepchnął jednego z policjantów i próbował chwycić za broń długą leżącą w środku samochodu. W reakcji na to zagrożenie obecny na miejscu zastępca szeryfa otworzył do niego ogień.

Ranny Sacchetti trafił pod opiekę lekarzy w placówce medycznej w Hibbing, ale mimo wysiłków medyków były sportowiec zmarł. Z oficjalnego oświadczenia wydanego przez biuro szeryfa wynika, że wszyscy biorący udział w akcji policjanci wyszli ze zdarzenia bez szwanku. Służby zaznaczyły także, iż podejrzany nie zdołał wystrzelić ze swojego karabinu.

Dokładny przebieg tego śmiertelnego incydentu wyjaśnia obecnie Biuro Śledcze stanu Minnesota (BCA). Zgodnie z obowiązującymi w takich sytuacjach przepisami, policjant, który zdecydował się na oddanie strzałów, został tymczasowo zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych.

Zmarły 37-latek mógł pochwalić się bogatym doświadczeniem na lodowiskach i grą na bardzo wysokim poziomie. Choć jeszcze w 2007 roku drużyna Dallas Stars wybrała go z 50. numerem w drugiej rundzie draftu NHL, hokeista ostatecznie nigdy nie wystąpił na taflach tej najbardziej prestiżowej ligi globu.

W okresie od 2008 do 2012 roku przez cztery pełne sezony grał dla akademickiej ekipy Uniwersytetu Minnesoty. W kolejnych latach zdecydował się na wyjazd do Europy, gdzie jako profesjonalista grał na lodowiskach w Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Szkocji. Podczas rozgrywek 2014/2015 zaliczył także krótki występ w rosyjskim klubie Rubin Tiumeń, a definitywny koniec jego przygody ze sportem nastąpił w 2016 roku.

Po odwieszeniu łyżew na kołek były zawodnik zajął się pracą w sektorze finansowym. Realizował się na stanowisku doradcy, a przed śmiercią zajmował fotel starszego wiceprezesa w firmie RBC Wealth Management. Zmarły mężczyzna pozostawił dwoje małych dzieci.