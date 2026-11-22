Kreacje gwiazd w półfinale "Tańca z Gwiazdami". Iwona Pavlović i Michał Wiśniewski na ściance

Półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" stał się doskonałą okazją do zaprezentowania wyjątkowych kreacji. Nazywana Czarną Mambą Iwona Pavlović wybrała tym razem ognistoczerwoną suknię, którą zdobiły pióra przy rękawach. Na tę samą barwę podczas pozowania na ściance zdecydowały się także Helena Englert, Julia Suryś, Izabela Kuna oraz Estelle François, a Mandaryna postawiła na jej nieco ciemniejszy, welurowy odcień.

Zachwyt wzbudziła również Julia Wieniawa w pudroworóżowej stylizacji, podczas gdy Maja Klajda postawiła na klasyczną czerwień. Z kolei Anita Lipnicka zaprezentowała się w odważnej, ale pełnej klasy białej sukni z odsłoniętymi plecami i głębokim dekoltem. Na wydarzeniu pojawił się także Michał Wiśniewski, który wspiera Mandarynę w towarzystwie swojej mamy, Grażyny Wiśniewskiej. Zdjęcia prezentujące wszystkie stroje celebrytów zostały zebrane w galerii.

86

PRZECZYTAJ TEŻ: Michał Wiśniewski wbił szpilę Kaczorowskiej. Rozpisał się o "Tańcu z Gwiazdami"

Półfinał 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Kto walczy o Kryształową Kulę w Polsacie?

W dzisiejszym odcinku wyłonieni zostaną finaliści 19. odsłony "Tańca z Gwiazdami". O dalszy udział w rywalizacji wciąż walczy pięć duetów, czyli Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz, Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś, Helena Englert i Roman Osadchyi, Dominik Rupiński i Estelle Francois, a także Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz. Dzisiejszego wieczoru z show pożegna się jedna para, natomiast cztery pozostałe duety zmierzą się w walce o Kryształową Kulę podczas wielkiego finału, którego emisję zaplanowano na niedzielę, 29 listopada 2026 roku o godzinie 19:55 w telewizji Polsat.

PRZECZYTAJ TEŻ: Roxie Węgiel w głębokim dekolcie, a Reni Jusis cała w falbanach. To nie one zaskoczyły najbardziej w "Szansie na sukces" [ZDJĘCIA]