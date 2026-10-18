"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 18.10.2026? Ta para pożegnała się z programem

Za nami już ponad połowa programu, a emocje tylko rosną. "Taniec z Gwiazdami" zaserwował nam już m.in. odcinek włoski i latynoski, "wehikuł czasu" oraz tradycyjny odcinek rodzinny. Tym razem gwiazdy z profesjonalnymi partnerkami i partnerami zatańczyły do kultowych piosenek z Disneya. Poniżej zamieszczamy wyniki wieczoru.

Disney na pierwszym planie

W odcinku rodzinnym nikt nie został wyeliminowany, ale tydzień temu nie było już tak łatwo. Po zmierzeniu się z latynoskimi rytmami z 19. edycją programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. 18 października tematem przewodnim był Disney. Nic więc dziwnego, że gwiazdą specjalną wieczoru była Edyta Górniak, ikona polskiej piosenki i wykonawczyni kultowej piosenki "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". Artystka dołączyła do jury - jak rozłożyły się głosy?

"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł dzisiaj? Wyniki 18.10.2026

Po występach do znanych nam wszystkim utworów z bajek Disneya produkcja programu podliczyła głosy jurorów i telewidzów. Ostatecznie, z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka.

Punktacja jurorów była następująca:

Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 48 punktów Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 46 punktów. Helena Englert i Roman Osadchiy - 46 punktów. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 45 punktów Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 42 punkty Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 37 punktów. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 37 punktów

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - te pary walczą o Kryształową Kulę

Coraz mniej par pozostaje w wyścigu po nagrodę pieniężną i prestiżową Kryształową Kulę. W kolejnym odcinku zatańczą:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów.

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z programu w poprzednich odcinkach odpadli natomiast:

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie

TZG MANDARYNA I KRYSTIAN RZYMKIEWICZ