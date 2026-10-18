"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 18.10.2026? Ta para pożegnała się z programem

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-10-18 22:36

Za nami kolejny odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Ostateczna walka o Kryształową Kulę zbliża się wielkimi krokami, co oznacza coraz większe emocje. Kto 18 października obronił się przy dźwiękach kultowych piosenek z Disneya, a komu tym razem nie poszło najlepiej? Kto odpadł? Oto werdykt!

Za nami już ponad połowa programu, a emocje tylko rosną. "Taniec z Gwiazdami" zaserwował nam już m.in. odcinek włoski i latynoski, "wehikuł czasu" oraz tradycyjny odcinek rodzinny. Tym razem gwiazdy z profesjonalnymi partnerkami i partnerami zatańczyły do kultowych piosenek z Disneya. Poniżej zamieszczamy wyniki wieczoru.

Disney na pierwszym planie

W odcinku rodzinnym nikt nie został wyeliminowany, ale tydzień temu nie było już tak łatwo. Po zmierzeniu się z latynoskimi rytmami z 19. edycją programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko. 18 października tematem przewodnim był Disney. Nic więc dziwnego, że gwiazdą specjalną wieczoru była Edyta Górniak, ikona polskiej piosenki i wykonawczyni kultowej piosenki "Kolorowy wiatr" z filmu "Pocahontas". Artystka dołączyła do jury - jak rozłożyły się głosy?

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Po występach do znanych nam wszystkim utworów z bajek Disneya produkcja programu podliczyła głosy jurorów i telewidzów. Ostatecznie, z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka.

Punktacja jurorów była następująca:

  1.  Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów 
  2.  Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 48 punktów 
  3.  Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 46 punktów.
  4.  Helena Englert i Roman Osadchiy - 46 punktów.
  5.  Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 45 punktów 
  6.  Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 42 punkty 
  7.  Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 37 punktów. 
  8.  Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 37 punktów 

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - te pary walczą o Kryształową Kulę

Coraz mniej par pozostaje w wyścigu po nagrodę pieniężną i prestiżową Kryształową Kulę. W kolejnym odcinku zatańczą:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François - 50 punktów. 
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z programu w poprzednich odcinkach odpadli natomiast:

  • 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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