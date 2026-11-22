Koszykarze MKS Dąbrowa Górnicza pokonali Legię Warszawa 93:81 w spotkaniu ekstraklasy. Poszczególne kwarty zakończyły się wynikami 25:13, 24:22, 20:23 oraz 24:23. Zespół z Dąbrowy Górniczej wygrał ósmy mecz z rzędu i pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie.
Punkty dla drużyny MKS Dąbrowa Górnicza
Jordan Hall 19
Daylen Kountz 17
Jakub Musiał 16
Martin Peterka 15
Kalib Boone 12
Kyle Lofton 8
Marcin Piechowicz 3
Marcin Woroniecki 3
Maciej Nagel 0
Punkty dla zespołu Legii Warszawa
Gyorgy Goloman 17
Devon Daniels 11
Kristers Zoriks 10
Zachary Freemantle 9
Antonio Vranković 9
Markus Ilver 8
Mathieu Wojciechowski 6
Jakub Andrzejewski 6
Wojciech Tomaszewski 5
Michał Kolenda 0
Kuba Piśla 0
Błażej Czapla 0