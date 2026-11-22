W meczu Ekstraklasy koszykarek zespół Lotto AZS UMCS Lublin pokonał drużynę Widzewa Łódź 83:75. Spotkanie zakończyło się wynikami w poszczególnych kwartach: 25:17, 17:25, 14:16 oraz 19:25.
Punkty dla Widzewa Łódź
Lucie Svatonova 17
Natalia Chałupka 11
Cameron Swartz 10
Isis Beh 10
Julia Wysocka 10
Julia Grądzka 7
Karolina Stefańczyk 5
Anna Pawłowska 3
Alicja Żytkowska 2
Weronika Zalewska 0
Punkty dla Lotto AZS UMCS Lublin
Shyanne Sellers 23
Catherine Reese 18
Kourtney Treffers 18
Kornelia Ignerska 8
Aleksandra Wojtala 7
Amalia Rembiszewska 5
Agata Stępień 2
Dominika Hańczaruk 2
Laura Weber 0