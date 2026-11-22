Beata Tadla i Michał Cebula pokazują życie prywatne

W przypadku Beaty Tadli sprawdziło się powiedzenie, że do trzech razy sztuka, ponieważ dziennikarka trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Swojego obecnego wybranka, Michała Cebulę poznała w 2020 roku przez biuro matrymonialne, gdy trwała pandemia. Uczucie między nimi narodziło się błyskawicznie i już po trzech miesiącach znajomości para była zaręczona.

Małżonkowie sformalizowali swój związek w 2021 roku, jednak na początku unikali blasku fleszy i chronili swoją prywatność przed mediami. Od pewnego czasu zmienili jednak podejście i obecnie coraz odważniej publikują w internecie migawki ze swojego wspólnego życia.

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Beata Tadla dostała psa od męża. Michał Cebula pokonał alergię

W niedzielę 22 listopada na instagramowym profilu Beaty Tadli pojawiło się poruszające wideo. Dziennikarka prywatnie jest wielką miłośniczką psów i od dłuższego czasu pragnęła przygarnąć pod swój dach czworonoga. Na drodze do realizacji tych planów stała jednak silna alergia jej męża na psią sierść, która sprawiała, że marzenie wydawało się niemożliwe do spełnienia. Sytuacja właśnie uległa zmianie.

- Właściwie pogodziłam się z myślą, że żaden pies z nami nie zamieszka. Michał ma poważną alergię i zawsze cierpiał przy kontakcie z czworonogiem - wyjaśniła w swoim wpisie Beata Tadla. Z opublikowanego nagrania wynika jednak, że do rodziny dołączyła urocza suczka o imieniu Czesia. Z miłości do żony Michał Cebula po długich poszukiwaniach znalazł rasę bezpieczną dla alergików, która nie wywołuje u niego objawów uczulenia.

- Ryczałam ze szczęścia przez cały wieczór. Spełniło się moje wielkie marzenie, a dokładniej - spełnił je mój Mąż. [...] W tajemnicy przede mną, poszukiwał psa, który go nie uczuli. I znalazł! Oto jest! Poznajcie Czesię - napisała dziennikarka w opisie nagrania na Instagramie.

Sekcja komentarzy pod nagraniem natychmiast zapełniła się wpisami od wzruszonych internautów oraz przyjaciół z mediów. „Najpiękniejsze, co dzisiaj widziałam” - skomentowała Hanna Lis.

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