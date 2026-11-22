Agnieszka Kaczorowska ma talent do wywoływania skandali, a ostatnio szerokim echem odbił się jej komentarz dotyczący aktualnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka, znana głównie z "Klanu", gościła w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan "Z bliska", w którym skrytykowała poziom prezentowany przez gwiazdy (w tym m.in. Mandarynę). - Dla mnie jest już tam za mało tańca. (...) Gdyby sobie porównać ostatnie cztery edycje, to jest to najsłabsza tanecznie edycja - powiedziała twierdząc później, że była to ekspercka opinia, a nie żadna osobista wycieczka.

Michał Wiśniewski wbija szpilę Agnieszce Kaczorowskiej

Do słów Agnieszki Kaczorowskiej odniósł się teraz partner Mandaryny i lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski. W swoim wpisie na Instagramie nazwał ją "influencerką".

- Wbrew temu, co mówi jedna z influencerek, uważam, że to była w ogóle bardzo mocna obsada. Tak, wiem, "była", a to się jeszcze dzieje. Ale właśnie dziś zdecydujecie, czy plan minimum, który założyła sobie Marta, zostanie wykonany - napisał.

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Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz na treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Michał Wiśniewski szczerze o finale "Tańca z Gwiazdami"

W tym samym wpisie wokalista przyznał, że nie zazdrości nikomu biorącemu udział w takim konkursie, sam bowiem gorzko wspomina swoje występy na Eurowizji. - Jak się skończył ten drugi, nie będę przypominał. Wikipedia pamięta za mnie - stwierdza. Następnie pochwalił Mandarynę i wszystkich uczestników "Tańca z Gwiazdami". - Kochanie, dla mnie i tak już wygrałaś Kryształową Kulę, bo zdecydowałaś się z tym zmierzyć. Zresztą każdy, kto stanął na tym parkiecie, już jest zwycięzcą. To trudny kawałek życia, wykrojony z czasu dla rodziny i bliskich, pełen walki z samym sobą. Wielki podziw dla wszystkich par - skwitował.

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