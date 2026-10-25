"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 25.10.2026? Ulubienica widzów poza programem! Szok na koniec odcinka

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Za nami już ponad połowa programu, a wielki finał coraz bliżej. Była już Akademia Czarnej Mamby, włoski i latynoski dzień, Disney Night, wehikuł czasu czy wielki odcinek rodzinny. Pary zdecydowanie nie mają łatwo, bo z dnia na dzień rosną wymagania względem uczestników. Tym razem produkcja przygotowała specjalną niespodziankę - jedna z par otrzymała magiczny immunitet w danym odcinku. Co dokładnie się stało?
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Immunitet i punktacja w "Tańcu z Gwiazdami"
Zgodnie z decyzją telewizji Polsat, w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, w 8. odcinku jedna z par otrzymała immunitet, co uchroniło ją przed odpadnięciem.
Punktacja:
- Dominik Rupiński i Estelle François - 39
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 39
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 38
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 36
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 33
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 31
Immunitet otrzymała para Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
Kto odpadł 25 października 2026 z "Tańca z Gwiazdami"?
Po dogrywce decyzją jury z programem pożegnała się para Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. To ich nie zobaczymy w kolejnym odcinku zmagań o Kryształową Kulę.
Za tydzień dalej powalczą:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Z programem pożegnały się już następujące pary:
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin