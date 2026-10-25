"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 25.10.2026? Ulubienica widzów poza programem! Szok na koniec odcinka

Za nami już ponad połowa programu, a wielki finał coraz bliżej. Była już Akademia Czarnej Mamby, włoski i latynoski dzień, Disney Night, wehikuł czasu czy wielki odcinek rodzinny. Pary zdecydowanie nie mają łatwo, bo z dnia na dzień rosną wymagania względem uczestników. Tym razem produkcja przygotowała specjalną niespodziankę - jedna z par otrzymała magiczny immunitet w danym odcinku. Co dokładnie się stało?

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Immunitet i punktacja w "Tańcu z Gwiazdami"

Zgodnie z decyzją telewizji Polsat, w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, w 8. odcinku jedna z par otrzymała immunitet, co uchroniło ją przed odpadnięciem.

Punktacja:

Dominik Rupiński i Estelle François - 39

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 39

Helena Englert i Roman Osadchiy - 38

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 36

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 33

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 31

Immunitet otrzymała para Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

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Po dogrywce decyzją jury z programem pożegnała się para Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. To ich nie zobaczymy w kolejnym odcinku zmagań o Kryształową Kulę.

Za tydzień dalej powalczą:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Z programem pożegnały się już następujące pary: