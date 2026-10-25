"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 25.10.2026? Ulubienica widzów poza programem! Szok na koniec odcinka

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-10-25 22:25

Za nami 8. odcinek 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Z programem pożegnało się już 5 par, a kolejna odpadła dokładnie 25 października 2026 roku. Kto zdobył immunitet tego dnia? Kto musiał spakować walizki z szatni i nie wróci już na parkiet? Sprawdź szczegółowe wyniki!

Za nami już ponad połowa programu, a wielki finał coraz bliżej. Była już Akademia Czarnej Mamby, włoski i latynoski dzień, Disney Night, wehikuł czasu czy wielki odcinek rodzinny. Pary zdecydowanie nie mają łatwo, bo z dnia na dzień rosną wymagania względem uczestników. Tym razem produkcja przygotowała specjalną niespodziankę - jedna z par otrzymała magiczny immunitet w danym odcinku. Co dokładnie się stało?

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Immunitet i punktacja w "Tańcu z Gwiazdami"

Zgodnie z decyzją telewizji Polsat, w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, w 8. odcinku jedna z par otrzymała immunitet, co uchroniło ją przed odpadnięciem.

Punktacja:

  • Dominik Rupiński i Estelle François - 39
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 39
  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 38
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz - 36
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 33
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 31

Immunitet otrzymała para Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Kto odpadł 25 października 2026 z "Tańca z Gwiazdami"?

Po dogrywce decyzją jury z programem pożegnała się para Dominik Smaruj i Magda Tarnowska. To ich nie zobaczymy w kolejnym odcinku zmagań o Kryształową Kulę.

Za tydzień dalej powalczą:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Z programem pożegnały się już następujące pary:

Krzysztof Ibisz trzyma tabliczkę z napisem immunitet. Obok stoją uczestnicy show, o czym przeczytasz na Eska.
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ROLKI

Taniec z gwiazdami