Piłkarki Barcelony pokonały Athletic Bilbao 6:0 w meczu hiszpańskiej ekstraklasy. Ewa Pajor zdobyła swoją czwartą bramkę w tym sezonie ligowym oraz zanotowała jedną asystę.

Do przerwy zawodniczki z Barcelony prowadziły 2:0. W drugiej połowie spotkania dwie bramki strzeliła Norweżka Caroline Graham Hansen.

Ewa Pajor z golem w końcówce. Sytuacja w tabeli po dwunastu kolejkach

Polska napastniczka w 78. minucie strzeliła gola na 5:0. Niedługo potem Pajor asystowała przy trafieniu Marokanki Mayssy Bahy, która podwyższyła wynik na 6:0.

Po 12 kolejkach spotkań Barcelona prowadzi w hiszpańskiej ekstraklasie z dorobkiem 31 punktów. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt, który zgromadził do tej pory 27 punktów.

Ostatni mecz przed przerwą reprezentacyjną. Baraże o awans na mistrzostwa świata

Dla Ewy Pajor był to ostatni występ w barwach klubowych przed przerwą na spotkania drużyn narodowych. Reprezentacja Polski zmierzy się z Irlandią w barażach o awans na mistrzostwa świata.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 1 grudnia w Gdańsku. Mecz rewanżowy odbędzie się cztery dni później w Dublinie.