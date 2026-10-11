"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 11.10.2026? Parkietem rządziły latynoskie rytmy

W poprzednim odcinku gwiazdy wystąpiły nie tylko ze swoimi profesjonalnymi partnerami, ale też z wyjątkowymi osobami - swoimi bliskimi. W studiu panowały uśmiechy radości i łzy wzruszenia, więc nic dziwnego, że już tradycyjnie Polsat postanowił nikogo nie eliminować z "Tańca z Gwiazdami". Kto odpadł po zsumowaniu głosów z dwóch odcinków?

Odcinek latynoski pełen gorących rytmów

Po odcinku włoskim, rodzinnym, Maryla Night oraz "wehikule czasu" i "akademii Czarnej Mamby" nadszedł czas na klimat latynoski. Pary zgłębiły tajniki tańców z Ameryki Środkowej, prezentując energiczne układy przed publicznością oraz jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Eksperci nie szczędzili komplementów, dobrych rad i konstruktywnej krytyki, rozdając też punkty.

"Taniec z Gwiazdami" - kto dziś odpadł? Ta para pożegnała się z programem 11.10.2026

W związku z tym, że nikt nie odpadł w odcinku rodzinnym, produkcja zsumowała ze sobą wyniki z dwóch wieczorów. Po występach z bliskimi na szczycie tabeli stała Mandaryna z Krystianem Rzymkiewiczem - pierwsza para, która w tym sezonie zdobyła od jurorów maksymalne 40 punktów.

Zobacz też: Mandaryna i Iza Kuna zbliżyły się do siebie na planie programu Polsatu. Wyjawiła, o czym rozmawiają

Kto pożegnał się z show po wieczorze latynoskim? Prowadzący ogłosili, że z programu odpadli Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - wyniki

Za nami sześć odcinków jesiennego "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Z dwunastu uczestniczących par w grze aktualnie pozostaje osiem, ale tylko jedna z nich sięgnie po kultową Kryształową Kulę.

W kolejnym odcinku zatańczą:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z programu w poprzednich odcinkach odpadli:

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

Nie przegap: Julia Wieniawa reaguje na pochwały od Beaty Tyszkiewicz. Chce być ta dobrą jurorką, jak ona!