Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz idą przez program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" jak burza. Ale co z krytyką widowni? Mimo że para może liczyć na spore poparcie, co udowodniła dojściem do tak dalekiego etapu show, część widzów nie odpuszcza zarzutów faworyzacji gwiazdy ze względu na jej aktorskie umiejętności, poczucie humoru czy popularność. W obronie Izy Kuny stanął jej taneczny partner.

"Taniec z Gwiazdami" prawie na finiszu. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz zatańczą w półfinale

Za ćwierćfinałowe występy Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz zgarnęli od jurorów "Tańca z Gwiazdami" same maksymalne noty. Po zsumowaniu wyników z poprzednim odcinkiem - para zajęła drugie miejsce i dzięki głosom widowni przeszła dalej. To oznacza, że już w niedzielę 22 listopada zobaczymy popularną aktorkę w walce o finał.

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Tancerz broni partnerkę przed krytyką. Michał Bartkiewicz lubi tę współpracę

Tuż przed przedostatnim odcinkiem programu Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz porozmawiali z Maksem Kluziewiczem dla Eska.pl podczas swojego treningu. Tancerz nie ukrywa, że nie rozumie krytyki wymierzonej w jego partnerkę. Jak przypomniał, już w trakcie transmisji "Tańca z Gwiazdami" mówił, że taniec nie jest tylko ruchem do muzyki, ale czymś znacznie szerszym, gdzie nie zawsze idealna technika jest najważniejsza. Wartością dodaną mogą być właśnie elementy z innych dziedzin sztuki.

Dla mnie to jest super, że aktorki czy aktorzy to dodają. Jeżeli ktoś ma w ogóle taki talent i jest w stanie dać z siebie coś więcej niż tylko technikę i mechanikę tańca, to tym bardziej lepiej. Ja nie rozumiem za bardzo tego czepiania się, bo ja powtórzyłem w jednym odcinku i jeszcze w jednym, i jeszcze w jednym, że dla mnie taniec to nie są tylko kroki i poruszanie ciałem do muzyki, tylko to jest cały wachlarz opowieści, historii, emocji. - powiedział. - Jak ktoś śpiewa bardzo, bardzo czysto, ale gdzieś coś się złamie, coś doda od siebie, to ma to zupełnie inną wartość. I taka wartość dodatkowa wnoszona dla mnie jest zawsze na plus. Ja to bardzo doceniam i kocham pracować z aktorkami! - dodał.

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Tak o faworyzacji Kuny mówiła Iwona Pavlović

Podczas jednego z wcześniejszych odcinków głos w tej samej sprawie zabrała ikoniczna jurorka "Tańca z Gwiazdami" - Iwona Pavlović. Jak przypomniała w rozmowie z Eska.pl, show Polsatu jest programem rozrywkowym, a nie profesjonalnym turniejem.

- Patrząc na ostatnie lata, nie pamiętam takiej artystki, która z takim warsztatem tanecznym, jaki ma, z taką techniką tańca, jaką ma – nie do końca zawsze właśnie idealną – po prostu bardzo działała na nas tą emocją, tym czymś. [...] Staram trzymać tych kryteriów, ale jednak to jest program rozrywkowy i czasami trzeba mrugnąć i do widza - mówiła.

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