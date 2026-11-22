Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał lidera rankingu tenisistów, Niemca Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (9-7) w finale turnieju ATP Finals w Turynie. W pierwszym secie Hiszpan prowadził 4:1 po dwukrotnym przełamaniu serwisu rywala. Chociaż sam następnie nie wykorzystał własnego podania, to szybko odpowiedział tym samym i przy swoim serwisie zakończył partię po 50 minutach gry.

Dramatyczny tie-break w drugim secie

Druga partia była bardziej zacięta, gdyż Alcaraz prowadził 4:2, ale Zverev zdobył trzy kolejne gemy i w dziesiątym dzieliły go dwie piłki od trzeciego seta. W tie-breaku Hiszpan prowadził 3-0, a następnie przegrał sześć kolejnych piłek. Zverev nie wykorzystał jednak trzech setboli, a inicjatywę ponownie przejął Alcaraz, który przy drugiej piłce meczowej zakończył całe spotkanie trwające dwie godziny i dwie minuty.

„Niesamowity tydzień, nie mogłem lepiej go zakończyć. Mój dziadek zawsze mi powtarza, że muszę dać z siebie wszystko, że muszę mieć „cojones” i pokazałem, że je mam” – powiedział Hiszpan w pierwszym wywiadzie po meczu.

Sukcesy i zarobki triumfatora

Dla 23-letniego Alcaraza to pierwszy w karierze triumf w ATP Finals, który pozwolił mu umocnić się na trzecim miejscu na liście światowej. W całym turnieju wygrał pięć pojedynków i stracił zaledwie jednego seta w półfinale z Amerykaninem Benem Sheltonem, co przyniosło mu nagrodę w wysokości 5 milionów 171 tysięcy dolarów. Był to czternasty pojedynek Hiszpana z Niemcem i jego ósme zwycięstwo nad tym rywalem.

Alcaraz, który w tym roku skompletował Karierowego Szlema po wygranej w Australian Open i ma w dorobku siedem wielkoszlemowych tytułów, został dopiero czwartym tenisistą w historii z wygranymi we wszystkich turniejach wielkoszlemowych oraz ATP Finals. Wcześniej dokonali tego Amerykanin Andre Agassi, Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djoković, posiadacz rekordowych siedmiu zwycięstw. Sztuka ta nie udała się między innymi Rafaelowi Nadalowi.

W Turynie nie wystąpił broniący tytułu i aktualnie drugi w rankingu ATP Jannik Sinner, ponieważ Włoch nie gra od lipca z powodu kontuzji.

Wynik finału:

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 2) - Alexander Zverev (Niemcy, 1) 6:2, 7:6 (9-7).