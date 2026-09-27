"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 27.09.2026? Za nami tajemniczy "Wehikuł czasu"!

W Polsacie można obejrzeć obecnie 19. sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do rywalizacji nie tylko o pieniądze, ale również Kryształową Kulę przystąpiło 12 program. W 4. odcinku zobaczymy jednak już tylko 10 z nich. Kto pożegnał się z programem? Jakie były wyniki?

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"Taniec z Gwiazdami". Czas na tajemniczy Wehikuł Czasu

Polsat już na początku zapowiadał wielkie zmiany i rewolucje w formacie. Była "Akademia Czarnej Mamby", za nami też "Maryla Night". Czwarta odsłona show również była odcinkiem tematycznym pod tajemniczy "Wehikuł czasu" prowadzony przez nową gwiazdę Polsatu i byłego uczestnika "Tańca z Gwiazdami" - Piotra Kędzierskiego.

Przed nami 4. odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym 10 par przeniesie nas do najważniejszych momentów ze swojego życia - przekazał Polsat.

"Taniec z Gwiazdami" - punkty za 4. odcinek 20.09.2026

Z programem pożegnały się już dwie pary. W 2. odcinku program opuściła Monika Borzym i Michał Kassin. W 3. za to widzowie pożegnali parę Matteo Brunetti i Izabela Skierska.

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Punkty za 4. odcinek:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 22 punkty

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 31 punktów

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy - 35 punktów

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 26 punktów

Dominik Rupiński i Estelle François - 28 punktów

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 26 punktów

Kaeyra i Kacper Rutka - 20 punktów

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 29 punktów

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 34 punkty

To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami 20.09.2026

Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się para Kaeyra i Kacper Rutka.

Te pary zobaczymy w kolejnym odcinku:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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