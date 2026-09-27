"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 27.09.2026? Za nami tajemniczy "Wehikuł czasu"!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-27 22:40

Za nami czwarty odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. 19. edycja show przynosi kolejne zaskoczenia. Z programem pożegnali się już Monika Borzym i Matteo Brunetti. Kogo pożegnaliśmy tym razem? Kto odpadł 27 września 2026 roku z "Tańca z Gwiazdami"? Znamy wyniki!

W Polsacie można obejrzeć obecnie 19. sezon  "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do rywalizacji nie tylko o pieniądze, ale również Kryształową Kulę przystąpiło 12 program. W 4. odcinku zobaczymy jednak już tylko 10 z nich. Kto pożegnał się z programem? Jakie były wyniki?

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"Taniec z Gwiazdami". Czas na tajemniczy Wehikuł Czasu 

Polsat już na początku zapowiadał wielkie zmiany i rewolucje w formacie. Była "Akademia Czarnej Mamby", za nami też "Maryla Night". Czwarta odsłona show również była odcinkiem tematycznym pod tajemniczy "Wehikuł czasu" prowadzony przez nową gwiazdę Polsatu i byłego uczestnika "Tańca z Gwiazdami" - Piotra Kędzierskiego. 

Przed nami 4. odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym 10 par przeniesie nas do najważniejszych momentów ze swojego życia - przekazał Polsat. 

"Taniec z Gwiazdami" - punkty za 4. odcinek 20.09.2026

Z programem pożegnały się już dwie pary. W 2. odcinku program opuściła Monika Borzym i Michał Kassin. W 3. za to widzowie pożegnali parę Matteo Brunetti i Izabela Skierska. 

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Punkty za 4. odcinek:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 22 punkty
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 31 punktów
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów
  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 35 punktów
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 26 punktów
  • Dominik Rupiński i Estelle François - 28 punktów
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 26 punktów
  • Kaeyra i Kacper Rutka - 20 punktów
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 29 punktów
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 34 punkty

To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami 20.09.2026

Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się para Kaeyra i Kacper Rutka. 

Te pary zobaczymy w kolejnym odcinku:  

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Zobacz więcej zdjęć. "Taniec z Gwiazdami" 19: mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie w 4. odcinku show

Taniec z Gwiazdami 19 - 4. odcinek
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