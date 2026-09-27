"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł 27.09.2026? Za nami tajemniczy "Wehikuł czasu"!

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W Polsacie można obejrzeć obecnie 19. sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do rywalizacji nie tylko o pieniądze, ale również Kryształową Kulę przystąpiło 12 program. W 4. odcinku zobaczymy jednak już tylko 10 z nich. Kto pożegnał się z programem? Jakie były wyniki?
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"Taniec z Gwiazdami". Czas na tajemniczy Wehikuł Czasu
Polsat już na początku zapowiadał wielkie zmiany i rewolucje w formacie. Była "Akademia Czarnej Mamby", za nami też "Maryla Night". Czwarta odsłona show również była odcinkiem tematycznym pod tajemniczy "Wehikuł czasu" prowadzony przez nową gwiazdę Polsatu i byłego uczestnika "Tańca z Gwiazdami" - Piotra Kędzierskiego.
Przed nami 4. odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym 10 par przeniesie nas do najważniejszych momentów ze swojego życia - przekazał Polsat.
"Taniec z Gwiazdami" - punkty za 4. odcinek 20.09.2026
Z programem pożegnały się już dwie pary. W 2. odcinku program opuściła Monika Borzym i Michał Kassin. W 3. za to widzowie pożegnali parę Matteo Brunetti i Izabela Skierska.
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Punkty za 4. odcinek:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 22 punkty
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 31 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 35 punktów
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 26 punktów
- Dominik Rupiński i Estelle François - 28 punktów
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 26 punktów
- Kaeyra i Kacper Rutka - 20 punktów
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 29 punktów
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 34 punkty
To oni odpadli z "Tańca z Gwiazdami 20.09.2026
Zgodnie z decyzją jury i widzów z programem pożegnała się para Kaeyra i Kacper Rutka.
Te pary zobaczymy w kolejnym odcinku:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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