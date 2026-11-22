Spis treści
Półfinał "Tańca z Gwiazdami 19"
Listopad w "Tańcu z Gwiazdami" był iście gwiazdorski. We Wszystkich Świętych w programie zobaczyliśmy dwie ikony: Irenę Santor oraz Jolantę Kwaśniewską. Już wtedy na prośbę gwiazd nikt nie odpadł z programu. Tydzień później, 8 listopada 2026 odcinek nie odbył się z powodu żałoby narodowej. W związku z tym przesunięto cały program o tydzień. Już 13 listopada 2026 roku pożegnano jedną parę i był to Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelny. Finał odbędzie się 29 listopada.
Te pary pożegnały się z programem:
- 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
"Taniec z Gwiazdami" 19 - półfinał 22.11.2026
- Moja córka jest wielką fanką programu - powiedziała Anita Lipnicka. Piosenkarka nie wyklucza udziału w programie.
Każdy z uczestników tańczy do innej i losowej piosenki.
Widzowie mogą oddawać już głosy na swoje ulubione pary w aplikacji "Tańca z Gwiazdami"
Jak się okazuje, program rozpocznie się od... sztafety rumby. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury. Punkty zostaną dodane do końcowej klasyfikacji.
Pary występują w następującej kolejności:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
20:00 ruszamy!
Chwilę przed wielkim półfinałem Helena znalazła chwilę, aby opowiedzieć Maksowi Kluziewiczowi o "Tańcu z Gwiazdami" oraz jej licznych metamorfozach.
Pierwsze gwiazdy pozują już na ściankach. Pojawił się m.in. Michał Wiśniewski z mamą oraz Anita Lipnicka.
Półfinał będzie iście wyjątkowy. Czekają na nas nie tylko solówki, ale również sztafeta rumby!
Półfinał 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się o godzinie 19:55 na antenie telewizji Polsat.