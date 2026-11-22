Półfinał "Tańca z Gwiazdami 19"

Listopad w "Tańcu z Gwiazdami" był iście gwiazdorski. We Wszystkich Świętych w programie zobaczyliśmy dwie ikony: Irenę Santor oraz Jolantę Kwaśniewską. Już wtedy na prośbę gwiazd nikt nie odpadł z programu. Tydzień później, 8 listopada 2026 odcinek nie odbył się z powodu żałoby narodowej. W związku z tym przesunięto cały program o tydzień. Już 13 listopada 2026 roku pożegnano jedną parę i był to Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelny. Finał odbędzie się 29 listopada.

Te pary pożegnały się z programem: