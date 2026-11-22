Roksana Węgiel i Reni Jusis na finale programu "Szansa na sukces". Jak ubrały się gwiazdy?

W niedzielę 22 listopada rozstrzygnięto, kto zaśpiewa w koncercie "Debiuty" na 64. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Podczas finałowego odcinka na widowni i scenie pojawiło się wiele znanych postaci rodzimego rynku muzycznego. Spojrzenia przyciągała Roksana Węgiel w wieczorowej sukni z głębokim wycięciem w modnym odcieniu masełkowej żółci. Z kolei Reni Jusis upodobniła się do zjawiskowego ptaka, wybierając kobaltowy komplet ozdobiony licznymi falbanami. Nieco rockowy, jasny kostium założyła na tę okazję Anna Karwan, natomiast Anna Rusowicz zaprezentowała się w efektownym, wzorzystym stroju.

Swoim wyborem zaskoczyła nazywana królową polskiego bluesa Martyna Jakubowicz, która przyszła w codziennym zestawie złożonym z dżinsów, czerwonej koszuli oraz ciemnej marynarki. Na klasyczną i prostą elegancję zdecydowali się z kolei Kuba Badach oraz Andrzej Dąbrowski. Wszystkie stylizacje z finału programu "Szansa na sukces. Opole 2027" można zobaczyć na zdjęciach.

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Wyniki "Szansy na sukces. Opole 2027". Paweł Tymiński wygrał wielki finał

O przepustkę do opolskich "Debiutów" w ostatecznym starciu rywalizowało jedenaścioro wokalistów. Na scenie wystąpili Agnieszka Nastarowicz, Zaira Otgianu, Kacper Szczurek, Olivier Rybicki, Magdalena Boduła, Gabriela Zalewska, Jaromir Janicki, Basia Gacek, Szymon Paruzel, Gabriela Ocieczek i Paweł Tymiński. Do ścisłej trójki zakwalifikowali się wyłącznie mężczyźni, czyli Jaromir Janicki, Szymon Paruzel oraz Paweł Tymiński, a ostatecznym zwycięzcą całego finału został Paweł Tymiński.

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