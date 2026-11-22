W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, na antenie telewizyjnej Dwójki odbył się długo wyczekiwany finał programu "Szansa na sukces. Opole 2027". Jedenaścioro utalentowanych uczestników, którzy zwyciężyli w dotychczasowych odcinkach, zmierzyło się w wielkim finale o możliwość występu w prestiżowym koncercie "Debiutów" podczas przyszłorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Była to nie lada okazja, by zaprezentować swój talent i umiejętności oraz zawalczyć o miejsce na polskiej scenie muzycznej. O zwycięstwie decydowały nie tylko występy na żywo, ale również głosy widzów, którzy za pomocą SMS-ów wyłonili faworyta. Kto wygrał? Wszystko już wiemy.

Helena Englert stawia granice! "To nie oznacza, że jestem wyrachowana"

To oni walczyli w finale. Wybór nie był łatwy

Zwycięzcy poszczególnych odcinków "Szansy na sukces. Opole 2027" zmierzyli się ze sobą w odcinku finałowym. O udział w "Debiutach" 64. KFPP walczyli:

Agnieszka Nastarowicz Zaira Otgianu Kacper Szczurek Olivier Rybicki Magdalena Boduła Gabriela Zalewska Jaromir Janicki Basia Gacek Szymon Paruzel Gabriela Ocieczek Paweł Tymiński

CZYTAJ TEŻ: Jacek Jeschke o werdyktach w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerz odnosi się do zarzutów o faworyzowanie

"Szansa na sukces. Opole 2027" - kto wygrał?

Widzowie, za pośrednictwem głosowania SMS, wyłonili na swoich faworytów i zdecydowali, kto przechodzi do ścisłego finału. Była to następująca trójka:

Paweł Tymiński Szymon Paruzel Jaromir Janicki

Ostateczne głosowanie widzów ujawniło, kto wystąpi na scenie w Opolu w 2027 roku. Emocje sięgały zenitu, a wybór wcale nie był łatwy. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden i został nim Paweł Tymiński.