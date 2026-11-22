Spis treści
W niedzielę, 22 listopada 2026 roku, na antenie telewizyjnej Dwójki odbył się długo wyczekiwany finał programu "Szansa na sukces. Opole 2027". Jedenaścioro utalentowanych uczestników, którzy zwyciężyli w dotychczasowych odcinkach, zmierzyło się w wielkim finale o możliwość występu w prestiżowym koncercie "Debiutów" podczas przyszłorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Była to nie lada okazja, by zaprezentować swój talent i umiejętności oraz zawalczyć o miejsce na polskiej scenie muzycznej. O zwycięstwie decydowały nie tylko występy na żywo, ale również głosy widzów, którzy za pomocą SMS-ów wyłonili faworyta. Kto wygrał? Wszystko już wiemy.
To oni walczyli w finale. Wybór nie był łatwy
Zwycięzcy poszczególnych odcinków "Szansy na sukces. Opole 2027" zmierzyli się ze sobą w odcinku finałowym. O udział w "Debiutach" 64. KFPP walczyli:
- Agnieszka Nastarowicz
- Zaira Otgianu
- Kacper Szczurek
- Olivier Rybicki
- Magdalena Boduła
- Gabriela Zalewska
- Jaromir Janicki
- Basia Gacek
- Szymon Paruzel
- Gabriela Ocieczek
- Paweł Tymiński
CZYTAJ TEŻ: Jacek Jeschke o werdyktach w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerz odnosi się do zarzutów o faworyzowanie
"Szansa na sukces. Opole 2027" - kto wygrał?
Widzowie, za pośrednictwem głosowania SMS, wyłonili na swoich faworytów i zdecydowali, kto przechodzi do ścisłego finału. Była to następująca trójka:
- Paweł Tymiński
- Szymon Paruzel
- Jaromir Janicki
Ostateczne głosowanie widzów ujawniło, kto wystąpi na scenie w Opolu w 2027 roku. Emocje sięgały zenitu, a wybór wcale nie był łatwy. Zwycięzca mógł być jednak tylko jeden i został nim Paweł Tymiński.