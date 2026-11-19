Półfinał "Tańca z Gwiazdami". Jakie zadania czekają na uczestników?

W programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" napięcie przed kolejnym odcinkiem rośnie do granic możliwości. Po jedenastu tygodniach intensywnych zmagań w walce o wielki finał uczestniczy już tylko pięć duetów. Producenci formatu postanowili maksymalnie utrudnić im ten ostatni krok, szykując pełen zaskoczeń i niezwykle wymagający odcinek.

Zbliżający się półfinał uświetnią swoimi występami goście specjalni, którymi będą Anita Lipnicka oraz Margaret. Główną atrakcją wieczoru pozostaną jednak ekstremalne zadania taneczne, a nie oprawa muzyczna. Na uczestników czekają aż trzy oddzielne rundy, które w zupełnie nowy sposób zweryfikują nabyte przez nich umiejętności.

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Sztafeta rumby w "Tańcu z Gwiazdami". Taniec bez znajomości muzyki

Na początek półfinałowych zmagań produkcja przygotowała dla par sztafetę rumby. W ramach tej konkurencji każdy duet spędzi na parkiecie dokładnie minutę, prezentując po kolei ten zmysłowy styl. Największe utrudnienie wynika z faktu, że tancerze do samego końca nie poznają piosenek, do których przyjdzie im wystąpić. Wyklucza to możliwość wcześniejszego ułożenia i wyćwiczenia stałej choreografii.

Zadanie to stanowi bezwzględny test wyczucia rytmu oraz umiejętności improwizacji na żywo. Skład sędziowski oceni te zmagania i przyzna uczestnikom noty w przedziale od 2 do 10 punktów. Taki system punktacji może mocno przetasować tabelę wyników jeszcze przed rozpoczęciem głównych prezentacji.

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie

Solowe występy w "Tańcu z Gwiazdami". Uczestnicy bez wsparcia tancerzy

W drugiej części odcinka uczestnicy staną przed zadaniem, które bezlitośnie wykaże ich ewentualne braki warsztatowe lub potwierdzi wysoką formę. Pary wykonają tańce latynoamerykańskie, w które wpleciono obowiązkowy element określany jako solo dance. W praktyce wymusza to sytuację, w której każda z gwiazd musi przez minimum 30 sekund tańczyć całkowicie samodzielnie, bez jakiejkolwiek asekuracji ze strony profesjonalnego partnera.

Podczas tej próby nie będzie można zatuszować żadnych błędów. Zarówno publiczność przed telewizorami, jak i sędziowie od razu dostrzegą, kto po tygodniach treningów swobodnie czuje się na parkiecie, a kogo samotne wyjście przed kamery paraliżuje i przerasta.

Dogrywka w półfinale "Tańca z Gwiazdami". Jurorzy wybiorą ostatniego finalistę

Dwie pierwsze rundy nie zamkną jednak półfinałowej rywalizacji. Po zliczeniu not sędziowskich oraz głosów przesyłanych przez telewidzów za pomocą wiadomości SMS, wyłonione zostaną dwa duety z najniższym rezultatem. Te zagrożone pary zmierzą się ze sobą w bezpośredniej dogrywce, w której będą musiały zaprezentować taniec standardowy.

Kluczowa zmiana zasad na tym etapie polega na tym, że ostateczny werdykt wydadzą wyłącznie jurorzy, czyli Iwona Pavlović, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Na tym etapie wsparcie widzów przestaje się liczyć, a decyzja sędziów sprawi, że jeden z duetów straci szansę na Kryształową Kulę na ostatniej prostej przed finałem.

Kto wystąpi w półfinale "Tańca z Gwiazdami"? Lista par i nagrody

Stawką w programie są nie tylko prestiżowa Kryształowa Kula i tytuł najlepszego, ale również nagrody finansowe wynoszące 200 tysięcy złotych dla gwiazdy oraz 100 tysięcy złotych dla tancerza. W rywalizacji o te laury i awans do finałowego odcinka uczestniczy obecnie pięć par.

Poniżej prezentujemy listę duetów walczących w półfinale.

• Duet z numerem 2 tworzą Marta „Mandaryna” Wiśniewska oraz Krystian Rzymkiewicz.

• Z numerem 3 na parkiecie występują Piotr „Guma” Gumulec i jego partnerka Julia Suryś.

• Parę numer 4 reprezentują aktorka Helena Englert oraz tancerz Roman Osadchyi.

• Pod numerem 7 kryją się Dominik Rupiński i towarzysząca mu Estelle Francois.

• Jako para numer 12 o głosy walczą Izabela Kuna oraz Michał Bartkiewicz.

Transmisja na żywo z półfinału programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” rozpocznie się w najbliższą niedzielę o godzinie 19:55 na antenie telewizji Polsat.