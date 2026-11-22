„Przyjechaliśmy to z innymi założeniami i nastawieniem. W sezonie przygotowawczym zrealizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy. Na ostatnich zgrupowaniach było dużo stabilnych, dobrych skoków. W Lillehammer od samego początku nic nie działało poza niektórymi próbami Kacpra” – powiedział trener Maciej Maciusiak w rozmowie z dziennikarzami pod skocznią w Lillehammer.

Szkoleniowiec zauważył, że na końcowym etapie przedsezonowych treningów sztab mógł podjąć nietrafione decyzje logistyczne. Oceniając zmagania na norweskiej skoczni, stwierdził, że kadra powinna pojawić się na miejscu wcześniej, co pozwoliłoby skoczkom lepiej wyczuć tamtejszy obiekt.

„Teraz, po tym, co zobaczyłem, przyjechalibyśmy do Norwegii dwa dni wcześniej” – wyznał szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Powody do niepokoju daje również forma Pawła Wąska, który odpadł już na etapie kwalifikacji. Według Maciusiaka problemem skoczków bywa zbyt głębokie rozkładanie własnych skoków na czynniki pierwsze oraz przesadne skupienie na elementach technicznych.

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Maciej Maciusiak o kryzysie polskich skoczków przed zawodami w Ruce

„Skoki bez nadmiernej kontroli i wielkiego rozmyślania przynoszą najlepszy efekt” – zaznaczył trener polskich skoczków.

Dla całego sztabu obecne rezultaty są dużym zaskoczeniem i mocno odbiegają od założonego planu. Rozczarowanie jest tym większe, że w okresie treningowym forma zawodników prezentowała się o wiele lepiej.

„W przygotowaniach wydarzyło się tyle dobrego, a jak na razie jesteśmy w czarnej dziurze” – podsumował rozczarowany postawą kadry Maciej Maciusiak.

Mimo falstartu kadra unika gwałtownych ruchów przed zbliżającymi się konkursami w fińskiej Ruce. Trenerzy zamierzają na chłodno wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów i wypracować rozwiązania, które pozwolą poprawić rezultaty w kolejnych startach.

„Nie będziemy panikować. Trzeba zachować spokój, musimy ochłonąć. Ustalimy najlepszą możliwą drogę dla zawodników” – zadeklarował prowadzący kadrę szkoleniowiec.