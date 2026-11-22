Lech Poznań pokonał na wyjeździe GKS Katowice 1:0 w meczu piłkarskiej ekstraklasy. Do przerwy w tym spotkaniu utrzymywał się bezbramkowy remis.

Decydująca bramka padła w drugiej połowie. W 58. minucie do siatki gospodarzy trafił Yannick Agnero, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo.

Spotkanie sędziował Damian Kos z Gdańska, a na trybunach zasiadło 14 222 widzów. Żółte kartki otrzymali Marcin Wasielewski z GKS-u Katowice oraz Antoni Kozubal i Mateusz Lis z Lecha Poznań.

Składy obu zespołów

GKS Katowice: Gabriel Kobylak - Alan Czerwiński (85. Erik Jirka), Lukas Klemenz, Pau Resta - Marcin Wasielewski, Mateusz Kowalczyk (85. Adam Zrelak), Kacper Łukasiak (69. Bartosz Wolski), Borja Galan (63. Mateusz Wdowiak) - Eman Marković (63. Marcel Wędrychowski), Ilja Szkurin, Bartosz Nowak.

Lech Poznań: Mateusz Lis - Joel Pereira (88. Wojciech Mońka), Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe, Michał Gurgul - Leo Bengtsson (61. Robert Gumny), Radosław Murawski (61. Gustav Berggren), Antoni Kozubal, Filip Jagiełło (69. Eryk Śledziński) - Yannick Agnero, Luis Palma (88. Kamil Jakóbczyk).