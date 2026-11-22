W spotkaniu ekstraklasy siatkarek zespół Netland MKS Kalisz pokonał drużynę Moya Radomka Radom, wygrywając całe spotkanie 3:1.
Mecz rozstrzygnął się w czterech setach, a poszczególne partie zakończyły się wynikami 19:25, 25:19, 25:22 oraz 25:19.
Składy meczowe obu zespołów
Netland MKS Kalisz: Sonia Kubacka, Zuzanna Kuligowska, Anna Lewandowska, Isidora Rodić, Jelena Vulin, Paulina Zaborowska – Nadia Łuszyńska (libero) – Jaidyn Blanchfield, Nina Stojiljković, Aneta Wilczek.
Moya Radomka Radom: Aleksandra Dudek, Kornelia Garita, Weronika Gierszewska, Brigitta Petrenko, Kinga Stronias, Kateryna Żylińska – Krystyna Niemcewa (libero) – Agnieszka Cur-Słomka, Marta Fedyk, Ołeksandra Mołczanowa, Zofia Sobanty.