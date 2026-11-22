Spis treści
Koszykarze Śląska Wrocław pokonali zespół Energa Trefl Sopot 87:83 w meczu ekstraklasy.
Spotkanie zakończyło się w kwartach wynikami 27:33, 18:24, 23:8 oraz 19:18.
Punkty zdobyte przez zawodników Śląska Wrocław
Devin Robinson 28
John Egbunu 15
Anthony Hickey 10
Malik Parsons 9
Jared Coleman-Jones 7
Tymoteusz Sternicki 7
Błażej Kulikowski 6
Paul Scruggs 4
Jakub Nizioł 1
Anthony Wrzeszcz 0
Punkty zdobyte przez zawodników drużyny Energa Trefl Sopot
Trey Anderson 23
Malique Jacobs 17
Tobias Rotegard 15
Carter Gilmore 12
Szymon Zapała 9
Karol Prochorowicz 4
Kacper Marchewka 1
Szymon Kiejzik 2
Filip Łącz 0