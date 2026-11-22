Dawid Szwarga ponownie objął funkcję trenera Rakowa Częstochowa. Pod jego wodzą drużyna rozegrała cztery mecze w ekstraklasie, z których wygrała trzy. Po zwycięstwie nad Widzewem Łódź 3:1 szkoleniowiec ocenił, że jego powrót można uznać za udany.

W niedzielę Szwarga przyjmował gratulacje, jednak nie odpowiedział wprost na pytanie, czy zespół zażegnał już kryzys. Trener chwalił swoich zawodników oraz współpracowników ze sztabu szkoleniowego.

Zastrzeżenia do obrony i rola Tudora

Oceniając spotkanie z Widzewem, szkoleniowiec Rakowa miał uwagi jedynie do gry w obronie wysokiej w pierwszej połowie. Zwrócił również uwagę na poprawę organizacji gry oraz istotną rolę, jaką w zespole pełni Fran Tudor.

Zupełnie inne nastroje panowały w obozie rywali. Trener Widzewa Mateusz Stolarski podczas pomeczowej konferencji prasowej nie krył przygnębienia.

„Jestem rozczarowany sytuacją, do której doprowadziliśmy. Musimy wziąć za to odpowiedzialność i pokazać w następnym meczu, na co nas stać” – powiedział Stolarski.

Niewykorzystane szanse Widzewa

Szkoleniowiec łódzkiej drużyny zaznaczył, że Raków nie przypomina już zespołu z początku sezonu, który seryjnie przegrywał spotkania. Dodał, że w rywalizacji z takim przeciwnikiem należy wykorzystywać nadarzające się okazje.

Stolarski odniósł się prawdopodobnie do sytuacji z 66. minuty, kiedy szansy nie wykorzystał Stipe Biuk.

„Powinniśmy wykorzystać »swój moment«, jaki mieliśmy po wyrównaniu na 1:1” – podsumował trener Widzewa.